Ο Χάμες αποχώρησε από την Μινεσότα Γιουνάϊτεντ (pic)

Ο Χάμες Ροντρίγκες αποχώρησε από τη Μινεσότα Γιουνάϊτεντ, με τους Αμερικανούς να προχωρούν σε επίσημη ανακοίνωση.

Η διοίκηση της Μινεσότα Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την αποχώρηση του Χάμες Ροντρίγκες, μόλις έξι μήνες μετά την άφιξή του στην ομάδα των ΗΠΑ. Ως ελεύθερος παίκτης, πλέον, ο Κολομβιανός μεσοεπιθετικός αναζητά νέο σταθμό στην καριέρα του.

Ο 35χρονος άσος, έμεινε ελεύθερος, καθώς οι διοικούντες από τον αμερικανικό σύλλογο δεν άσκησαν το δικαίωμα ανανέωσης του συμβολαίου του μέχρι τον Δεκέμβριο. Από τον περασμένο Ιανουάριο, ο διεθνής πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης και του Ολυμπιακού (127 συμμετοχές, 34 γκολ), έπαιξε σε μόλις οκτώ αγώνες για την ομάδα της Μινεάπολις.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο έμπειρος άσος δεν έχει μείνει σε κάποια ομάδα για περισσότερο από μία συνεχόμενη σεζόν, από τότε που αγωνίσθηκε στην Μπάγερν Μονάχου μεταξύ 2017 και 2019, ενώ έκτοτε, έχει μεταγραφεί σε οκτώ διαφορετικές ομάδες, σε επτά σεζόν.