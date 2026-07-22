Η πρώτη αποστολή του Παναθηναϊκού: Μέσα ο Φαν Ντρόνγκελεν για Πάκσι

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, απέναντι στην Πάκσι (23/7), στο πλαίσιο της πρώτης αναμέτρησης των δύο ομάδων για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Το πρόγραμμα είχε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Ο Δανός τεχνικός μπορεί να υπολογίζει και στο τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Ρικ Φαν Ντρόγνεκελν, καθώς βγήκε εγκαίρως το δελτίο του και δηλώθηκε στην UEFA.

Εκτός βρίσκονται οι τραυματίες Ίνγκασον, Καλάμπρια και οι ανέτοιμοι Ντέσερς, Κρίστενσεν.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τη λίστα της αποστολής. Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ.