Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας πινγκ-πονγκ για τον εξοπλισμό που «έφυγε» από το ΣΕΦ

Η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης με ανακοίνωσή της ευχαρίστησε τους Δήμους Πειραιά και Νίκαιας–Αγίου Ιωάννη Ρέντη για την αποθήκευση του εξοπλισμού που απομακρύνθηκε από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

«Η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.) αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Δήμο Νίκαιας–Αγίου Ιωάννη Ρέντη και τον Δήμο Πειραιά για την πολύτιμη στήριξη και τη συμπαράστασή τους σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για την Ομοσπονδία.

Με αφορμή τις εργασίες ανακαίνισης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) και την ανάγκη απομάκρυνσης του εξοπλισμού μας από την αίθουσα, οι δύο Δήμοι ανταποκρίθηκαν άμεσα και με προθυμία μάς υπέδειξαν διαθέσιμους χώρους για την ασφαλή αποθήκευσή του.

Τελικά, για λόγους αυξημένης ασφάλειας, επιλέχθηκε ο χώρος που προτάθηκε από τον Δήμο Πειραιά, ο οποίος διαθέτει 24ωρη φύλαξη, προσφέροντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες προστασίας του υλικού της Ομοσπονδίας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Νίκαιας–Αγίου Ιωάννη Ρέντη και τον Δήμο Πειραιά για το ενδιαφέρον, τη συνεργασία και την έμπρακτη υποστήριξή τους. Η βοήθειά τους αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη και δείχνει τη δύναμη της συνεργασίας και της αλληλεγγύης στον αθλητισμό».