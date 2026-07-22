Πρόκριση του 67%: Τι κάνουν οι ελληνικές ομάδες στα προκριματικά (stats)

Αναλυτικοί πίνακες για τις καλοκαιρινές ευρωπαϊκές περιπέτειες των ελληνικών ομάδων ανά διοργάνωση και προκριματικό γύρο

Η διαδικασία των προκριματικών στα ευρωπαϊκά κύπελλα περιέχει μπόλικο άγχος και ιδιαίτερες συνθήκες για όλες τις ομάδες, πόσο μάλλον τις ελληνικές που βρίσκονται εκτός σεζόν και τα πρώτα τους επίσημα παιχνίδια για κάθε περίοδο είναι αυτά. Η συνολική, όμως, παρουσία των ελληνικών ομάφων σ’ αυτά τα προκριματικά δείχνει ότι τις περισσότερες φορές… τα καταφέρνουμε!

Οι BiG-4 του ελληνικού ποδοσφαίρου που βρίσκονται και φέτος στην αφετηρία των προκριματικών (σε διαφορετικά κύπελλα, βέβαια, και με διαφορετικού βαθμού δυσκολίας αντιπάλους) έχουν βρεθεί σ’ αυτή τη θέση συνολικά 128 φορές, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 που η UEFA καθιέρωσε τις προκριματικές φάσεις στα ευρωπαϊκά κύπελλα, πριν τη διαδικασία των ομίλων. Από αυτά τα 128 ζευγάρια η εκάστοτε ελληνική ομάδα πήρε την πρόκριση, είτε εύκολα, είτε δύσκολα, 86 φορές. Το συνολικό ποσοστό πρόκρισης, λοιπόν, είναι 67,1%, κάτι που χονδρικά μεταφράζεται δύο στις τρεις φορές η ελληνική ομάδα είναι αυτή που περνάει.

Αν αναλύσουμε, βέβαια, περαιτέρω το βαθμό δυσκολίας των προκριματικών ανά κύπελλο και ανά προκριματικό γύρο θα βρούμε διαφορετικά ποσοστά. Γι’ αυτό ετοιμάσαμε τους αναλυτικούς πίνακες που θα βρείτε στο τέλος του κειμένου. Σε αυτούς αναφέρονται οι αναμετρήσεις κάθε ομάδας (ΑΕΚ, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού) κάθε φορά που βρέθηκαν σε προκριματικό ζευγάρι (εξαιρούνται κάποιοι αγώνες που αναφέρονταν ως «προκριματικοί» τη δεκαετία του 1960, όταν όλα τα κύπελλα διεξάγονταν με διπλές αναμετρήσεις νοκ-άουτ) και αναλυτικά αν προκρίθηκαν ή αποκλείστηκαν ανά προκριματικό γύρο.

Τα συνολικά νούμερα ανά ομάδα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός έχει το καλύτερο ποσοστό πρόκρισης, αφού τα κατάφερε τις 22 από τις 26 φορές που εμφανίστηκε σε προκριματικούς γύρους. Ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει τις περισσότερες προκρίσεις αριθμητικά (25 σε 40 προσπάθειες), αλλά μετράει και τους περισσότερους αποκλεισμούς σε απόλυτα νούμερα. Η ΑΕΚ έχει καταφέρει να προκριθεί στις 20 από τις 29 φορές που έπαιξε προκριματικά και ο Παναθηναϊκός τις 19 από τις 32.

ΑΕΚ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΣΗ ΖΕΥΓ ΠΡΟΚ/ΑΠΟΚ CHAMPIONS LEAGUE Πλέι οφ 2 1-1 3ος ΠΡ 9 6-3 EUROPA LEAGUE Πλέι οφ 6 5-1 3ος ΠΡ 3 1-2 2ος ΠΡ 2 2-0 1ος ΠΡ 1 1-0 CONFERENCE LEAGUE Πλέι οφ 1 1-0 3ος ΠΡ 2 1-1 2ος ΠΡ 3 2-1 ΣΥΝΟΛΑ 29 20-9

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΣΗ ΖΕΥΓ ΠΡΟΚ/ΑΠΟΚ CHAMPIONS LEAGUE Πλέι οφ 4 4-0 3ος ΠΡ 6 3-3 2ος ΠΡ 5 4-1 EUROPA LEAGUE Πλέι οφ 5 5-0 3ος ΠΡ 5 5-0 2ος ΠΡ 1 1-0 ΣΥΝΟΛΑ 26 22-4

ΠΑΟΚ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΣΗ ΖΕΥΓ ΠΡΟΚ/ΑΠΟΚ CHAMPIONS LEAGUE Πλέι οφ 3 0-3 3ος ΠΡ 8 2-6 2Ος ΠΡ 3 3-0 EUROPA LEAGUE Πλέι οφ 11 7-4 3ος ΠΡ 6 6-0 2ος ΠΡ 3 2-1 CONFERENCE LEAGUE Πλέι οφ 2 2-0 3ος ΠΡ 2 2-0 2ος ΠΡ 2 1-1 ΣΥΝΟΛΑ 40 25-15

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ