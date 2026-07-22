Ο 23χρονος αριστερός μπακ, Βίκτορας Δέδες, παίκτης-αποκάλυψη της φετινής σεζόν στη Β΄ κατηγορία της Νορβηγίας με 5 ασίστ και 2 γκολ σε 14 παιχνίδια, μιλάει στο SDNA για το όνειρο να αγωνιστεί στην Ελλάδα και την Εθνική, αλλά και την «εκτόξευση» του στη Στρόμσγκοντσετ.

Ο Έβαν Πατουλίδης της Σάντεφιορντ, ο 16χρονος Ανέστης Τριχολίδης της Σάντνες και ο Βίκτορας Δέδες της Στρόμσγκοντσετ ξεχωρίζουν με τις εμφανίσεις του στη Νορβηγία έχοντας δημιουργήσει μια άτυπη ελληνική παροικία στη σκανδιναβική χώρα.



Το SDNA έχει αναφερθεί εκτενώς στα κατορθώματα των δύο πρώτων. Σειρά έχει ο Βίκτορας Δέδες, οποίος εντυπωσιάζει με την παρουσία του στη Στρόμσγκοντσετ, έχοντας μάλιστα σμπεριληφθεί στην καλύτερη ενδεκάδα της αγωνιστικής, όντας ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της ομάδας του.



Παρότι αγωνίζεται σε μία θέση που δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα αμυντικά καθήκοντα, ο ελληνικής καταγωγής ποδοσφαιριστής έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για τη δημιουργικότητά του. Είναι χαρακτηριστικό πως σε 14 συμμετοχές μετράει ήδη 2 γκολ και 5 ασίστ, όντας πρώτος σε ασίστ για την ομάδα από το Ντράμεν.



Με επιθετικές αρετές, και χαρακτηριστικά σύγχρονου αριστερού μπακ, ο Δέδες μιλάει αποκλειστικά στο SDNA για τη φετινή του εκτόξευση, την επιθυμία του να αγωνιστεί μελλοντικά στην Ελλάδα, το όνειρο της Εθνικής ομάδας, αλλά και τη σημασία που έχει για την καριέρα του η παρουσία του στη Νορβηγία.

-Πως θα περιέγραφες τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά σου;

«Θα με περιέγραφα ως έναν επιθετικό αριστερό μπακ. Είμαι καλός με την μπάλα στα πόδια, μου αρέσει να συμμετέχω στο επιθετικό κομμάτι, να κάνω πολλές προωθήσεις και να δημιουργώ ευκαιρίες με τις σέντρες μου.

Παράλληλα, τρέχω πολύ μέσα στο παιχνίδι και πάνω απ’ όλα θεωρώ τον εαυτό μου έναν ομαδικό παίκτη. Η ομάδα είναι πάντα η πρώτη προτεραιότητα».

- Αυτή τη στιγμή είσαι πρώτος σε ασίστ στη Στρόμσγκοντσετ, έχοντας πέντε. Είναι κάτι αρκετά ασυνήθιστο για έναν αριστερό μπακ. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό;



«Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός των επιθετικών μου χαρακτηριστικών και της ποιότητας των συμπαικτών μου. Για να δώσεις ασίστ χρειάζεσαι φυσικά και τους παίκτες που θα τελειώσουν τις φάσεις».

- Πραγματοποιείς εντυπωσιακή σεζόν με τη Στρόμσγκοντσετ. Τι έχει αλλάξει για εσένα φέτος;



«Καλή ερώτηση. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Πάντα προσπαθούσα να βάζω τη σκληρή δουλειά πάνω απ’ όλα και πίστευα ότι αν συνεχίσεις να δουλεύεις για αρκετό καιρό, είναι αδύνατο να μην έρθει η επιτυχία.



Από εκεί και πέρα, πιστεύω πως είναι ένας συνδυασμός. Εγώ βρίσκομαι σε πολύ καλή κατάσταση, νιώθω καλά με τον εαυτό μου και ταυτόχρονα είμαι μέλος ενός εξαιρετικού γκρουπ παικτών».

- Παρακολουθείς το ελληνικό πρωτάθλημα; Θα σκεφτόσουν στο μέλλον να αγωνιστείς σε μία ελληνική ομάδα;

«Ναι, το παρακολουθώ. Δεν βλέπω πάρα πολλά παιχνίδια, αλλά κάθε σεζόν ακολουθώ την πορεία και τα νέα του πρωταθλήματος. Και φυσικά, θα το σκεφτόμουν. Είναι ένας στόχος μου κάποια στιγμή στην καριέρα μου να παίξω στην Ελλάδα και πραγματικά θα ήθελα να γίνει αυτό πραγματικότητα»

- Υπάρχει κάποια ελληνική ομάδα που υποστηρίζεις ή με την οποία έχεις ιδιαίτερη σύνδεση;

«Ο πατέρας μου είναι φίλαθλος της ΑΕΚ και η υπόλοιπη ελληνική οικογένειά μου υποστηρίζει τον Ολυμπιακό. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακόμα κάποια βαθύτερη σύνδεση με κάποια ομάδα. Τουλάχιστον προς το παρόν».

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος στόχος σου; Ποιο είναι το απόλυτο όνειρό σου;

«Το μεγαλύτερο όνειρό μου στο ποδόσφαιρο είναι να εκπροσωπήσω την Εθνική ομάδα μίας από τις δύο χώρες από τις οποίες προέρχομαι, τη Δανία ή την Ελλάδα. Επίσης, ένα μεγάλο όνειρό μου είναι να αγωνιστώ στο Champions League».



Θα ήθελες κάποια μέρα να αγωνιστείς με την Εθνική Ελλάδας; Από όσο γνωρίζω, δεν έχεις ακόμα ελληνικό διαβατήριο.

«Δεν έχω ακόμα ελληνικό διαβατήριο, αλλά αν υπήρχε ενδιαφέρον από την Εθνική, είμαι σίγουρος ότι η διαδικασία θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ γρήγορα. Σε κάθε περίπτωση, κάποια στιγμή θα αποκτήσω ελληνικό διαβατήριο, είτε υπάρξει θέμα Εθνικής ομάδας είτε όχι, γιατί η Ελλάδα είναι το σπίτι μου, παρόλο που μεγάλωσα σε άλλη χώρα».

- Ποιο ήταν το ποδοσφαιρικό σου είδωλο όταν μεγάλωνες και ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης σήμερα;

«Το είδωλό μου ήταν πάντα ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Μεγαλώνοντας ως φίλαθλος της Ρεάλ Μαδρίτης, τον παρακολουθούσα μαζί με τον Μαρσέλο να αγωνίζονται στην αριστερή πλευρά.



Όταν ξεκίνησα να παίζω ως μπακ, φυσικά ο Μαρσέλο έγινε ο αγαπημένος μου παίκτης. Σήμερα μου αρέσει να παρακολουθώ παίκτες όπως ο Νούνο Μέντες και ο Χακίμι, γιατί πιστεύω ότι έχουν όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας σύγχρονος μπακ ή wing-back».

- Πόσο σημαντική ήταν για την εξέλιξή σου η μετακίνησή σου στη Νορβηγία; Είσαι ευχαριστημένος από τη ζωή σου και το ποδόσφαιρο στη Στρόμσγκοντσετ;

«Νιώθω ότι εδώ έχω δείξει μία πολύ καλή πλευρά του εαυτού μου, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζω ότι έχω πολλά πράγματα να βελτιώσω.

Πιστεύω ότι αυτό το περιβάλλον μου δίνει την ευκαιρία να δουλέψω πάνω σε αυτά και να εξελιχθώ. Η μετακίνησή μου στη Νορβηγία μπορεί να αποδειχθεί μία πολύ σημαντική κίνηση για την καριέρα μου. Παράλληλα, γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα βήμα. Κάποια μέρα ελπίζω να αγωνιστώ σε ένα ακόμη μεγαλύτερο πρωτάθλημα και σε έναν μεγαλύτερο σύλλογο, και η τωρινή μου εξέλιξη μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτό.



Όσον αφορά τη ζωή μου εδώ, είμαι πολύ χαρούμενος. Αγαπώ τη ζωή μου τόσο μέσα όσο και έξω από το ποδόσφαιρο. Προσπαθώ να απολαμβάνω κάθε μέρα και να μην θεωρώ τίποτα δεδομένο».



Δείτε τον Βίκτορα Δέδε να σκοράρει με τη φανέλα της Στρόμσγκοντσετ κόντρα στη Ράουφος.