Από την Αρμίνια στην ΑΕΚ ο 18χρονος Θεοδωρίδης

Η ΑΕΚ απέκτησε τον 18χρονο στόπερ Χρήστο-Άγγελο Θεοδωρίδη από την Αρμίνια Μπίλεφελντ.

Μια ακόμα μεταγραφική κίνηση ενίσχυσης στην ομάδα Κ19 έκανε η ΑΕΚ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ένωση απέκτησε τον Χρήστο-Άγγελο Θεοδωρίδη από την Αρμίνια Μπίλεφελντ.

Ο 18χρονος (7/5/2008) είναι σέντερ μπακ που διακρίνεται για την τεχνική του κατάρτιση. Είχε έρθει στα Σπάτα για περίπου 10 μέρες τον περασμένο Απρίλιο, όπου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.

Οι γονείς του είναι Έλληνες, ο ίδιος έχει γεννηθεί στη Γερμανία και προέρχεται από πλήρη σεζόν (22 συμ.) με την Αρμίνια στο πρωτάθλημα της Bundesliga Κ19.