Μετακόμισαν και άδειασαν ολόκληρο το... διάμερισμα σε πεζοδρόμιο της Θεσσαλονίκης (pics)

Καναπέδες, παλιά έπιπλα, ντουλάπια και σπασμένες ξύλινες κατασκευές φαίνεται πως άφησαν στο πεζοδρόμιο δύο 39χρονοι, μετακομίζοντας από διαμέρισμα το οποίο μίσθωναν στην περιοχή της Παπάφη, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό καταγράφηκε πέρσι τον Σεπτέμβριο και καταγγέλθηκε στις αρμόδιες Αρχές. Ύστερα από σχετική έρευνα, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος των δύο ανδρών για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου των απορρίψεων, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο αντιαισθητική εικόνα στην περιοχή και καθιστώντας τον χώρο ακατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση του.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.