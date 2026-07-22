Μπόγκναρ: «Έχει καλύτερο ρόστερ ο Παναθηναϊκός, παίζει πιο επιθετικά με τον Νίστρουπ»

Ο προπονητής της Πάκσι γνωρίζει πως ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί στην αυριανή αναμέτρηση, όμως θέλει να δει την ομάδα του να μένει πιστή στο αγωνιστικό της πλάνο.

Ο προπονητής της Πάκσι, Γκιόργκι Μπόγκναρ, μίλησε ενόψει της αναμέτρησης της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας ότι το «Τριφύλλι» διαθέτει καλύτερο ρόστερ, ενώ εξήγησε και τις διαφορές που υπάρχουν στο παιχνίδι της ομάδας μετά την πρόσληψη του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

«Σε αντίθεση με τις προηγούμενες δύο σεζόν, όταν μετά από μόλις δύο εβδομάδες προετοιμασίας έπρεπε να αγωνιστούμε σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και το ρόστερ δεν ήταν ακόμη ολοκληρωμένο, αυτή τη φορά έχουμε φτάσει σε καλύτερο επίπεδο. Το ρόστερ έχει διαμορφωθεί, έχουμε δώσει δέκα φιλικά παιχνίδια και γνωρίζουμε πολύ καλύτερα την ομάδα μας.

Ο Παναθηναϊκός διαθέτει καλύτερο υλικό από εμάς, όμως εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε το δικό μας αγωνιστικό πλάνο. Φυσικά θα υπάρξουν στιγμές στο παιχνίδι που θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε στον αντίπαλο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ζητούσε από την ομάδα του ένα πιο προσεκτικό και συγκρατημένο στυλ, ενώ ο νέος τεχνικός, Τζέικομπ Νίστρουπ, προτιμά ένα πιο επιθετικό μοντέλο, με έντονο πρέσινγκ, επιθετική ανάκτηση της μπάλας και άμυνα με στόχο την πίεση πάνω στην μπάλα».

Από εκεί και πέρα, εξήγησε ότι έχει καταλήξει στην ενδεκάδα που θα χρησιμοποιήσει, με μοναδικό ερωτηματικό αυτό στην θέση του δεξιού χαφ, αφού οι Μπέβαρντι και Σίλιε είναι τραυματίες.

Τους ποδοσφαιριστές της Πάκσι εκπροσώπησε ο Μπάλας Μπάλογκ, που ανέφερε:

«Έρχεται στο Πάκσι μία από τις καλύτερες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε το φαβορί, όμως στην έδρα μας θέλουμε να κάνουμε την έκπληξη. Θα μπούμε στη μάχη με σεμνότητα αλλά και αποφασιστικότητα, προσπαθώντας να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση».