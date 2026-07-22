Mετάλλια στις περισσότερες κατηγορίες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Techno 293 και Techno 293 Plus διεκδικούν οι Έλληνες ιστιοπλόοι

Οι Έλληνες ιστιοπλόοι ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Techno 293 και 293 Plus που διεξάγεται στο Σοπότ της Πολωνίας κι αυτό αποτυπώνεται στα μέχρι τώρα αποτελέσματα.

Μετά και την 5η ιστιοδρομία του προγράμματος οι αθλητές και οι αθλήτριές μας πραγματοποιούν εξαιρετική εμφάνιση και διεκδικούν μετάλλια.

Στα U17 αγοριών τα πέντε από τα πρώτα έξι σκάφη είναι ελληνικά, στην αντίστοιχη κατηγορία των κοριτσιών κατέχουμε τις δύο πρώτες θέσεις και στους άνδρες στα πρώτα 10 σκάφη τα πέντε είναι Ελλήνων ιστιοπλόων!

Αναλυτικά, στους άνδρες ο Παναγιώτης Ιωάννου εξακολουθεί να είναι στην 1η θέση με 4 βαθμούς σε σύνολο 25 σκαφών. Στις πρώτες τέσσερις κούρσες τερμάτισε 1ος και στην πέμπτη δεν ξεκίνησε και ήδη την αφαίρεσε.

Ο Ορέστης Βαλιάδης είναι 4ος με 25β. Οι θέσεις του είναι 11, 8, 5, 14 (την αφαίρεσε) και 1 αντίστοιχα. Ο Ιωάννης Δεσκές ακολουθεί στην 5η θέση με 27β.

Έχει τερματίσει 5, 4, 10 (την αφαίρεσε), 9 και 9 αντίστοιχα. Ο Δημήτρης Γεωργάτος βρίσκεται στην 8η θέση με 29 β. Τα πλασαρίσματά του είναι 15 (την αφαίρεσε), 12, 13, 2 και 2 αντίστοιχα, ενώ ο Σπυρίδων Φίλιππας είναι 10ος με 34 β. Έχει τερματίσει 9, 14, 21 (την αφαίρεσε), 4 και 7 αντίστοιχα.

Στις γυναίκες η Ευαγγελία Άννα Γεωργάτου είναι 4η ανάμεσα σε 14 σκάφη με 16 βαθμούς. Έχει τερματίσει 6, 1, 5, 4, δεν ξεκίνησε (την αφαίρεσε).

Στα U17 αγοριών τρέχουν 56 σκάφη και ο Ορέστης Νικόλαος Παλαμίδης είναι 1ος με 14β. Έχει τερματίσει 6, 1, 1, 11( την αφαίρεσε) και 6 αντίστοιχα.

Ο Σπυρίδων Μοναστηριώτης είναι 2ος με 23β. Οι θέσεις του είναι 9, 12, 22 (την αφαίρεσε)1 και 1 αντίστοιχα. Στην 3η θέση ακολουθεί ο Γεώργιος Κανελλόπουλος με 25,5 β. Στην πρώτη κούρσα χρεώθηκε με 12,5 βαθμούς και στις υπόλοιπες ιστιοδρομίες τερμάτισε 9, 16 ( την αφαίρεσε), 2 και 2 αντίστοιχα. Ο Φοίβος Κουλάλης είναι 4ος με 27β. και οι θέσεις του είναι 15 ( την αφαίρεσε), 7, 5, 6 και 9 αντίστοιχα. Ο Ευάγγελος Κυριαζάκος βρίσκεται στην 6η θέση με 31β. Έχει τερματίσει 14 (την αφαίρεσε), 2, 4, 14 και 11 αντίστοιχα.

Στα U17 κοριτσιών η Ευγενία Υβόννη Γεννηματά βρίσκεται στην 1η θέση των 43 σκαφών με 9β. Έχει τερματίσει 9 (την αφαίρεσε), 2, 5, 1 και 1 αντίστοιχα. Η Κυριακή Ζέρβα είναι 2η με 11β. Οι θέσεις της είναι 2, 5 (την αφαίρεσε), 2, 4, 3 αντίστοιχα. Η Χρυσοβαλάντο Ειρήνη Παπαδοπούλου βρίσκεται στην 6η θέση με 34β. Έχει τερματίσει 8, 26 ( την αφαίρεσε), 8, 9 και 9 αντίστοιχα.

Στα U15 αγοριών τρέχουν 42 σκάφη και ο Θωμάς Ιωάννης Βαΐτσης βρίσκεται στην 6η θέση με 31β. Οι θέσεις του είναι 23 (την αφαίρεσε), 16, 7, 1 και 7 αντίστοιχα.

Στα U15 κοριτσιών η Ιρις Ευθυμίου είναι 6η με 28β. σε σύνολο 34 σκαφών. Οι θέσεις της είναι 7,8,1,14 (την αφαίρεσε) και 32 αντίστοιχα. Η Σοφία Κουντουράκη είναι 7η με 34 β. Έχει τερματίσει 14 (την αφαίρεσε) 10, 7, 10, 7.

Στα U13 τα 58 σκάφη δεν αγωνίστηκαν χθες. Η Ιωνίκα Οικονόμου είναι 6η με 36β. (18, 9, 9), ενώ η Αντιγόνη Μανίκη είναι 7η επίσης με 36β. ( 10, 13, 13).