FA: Κατηγορεί τον Έκερτ για το σκάνδαλο «κατασκοπείας» της Σαουθάμπτον

Ο Γερμανός προπονητής της Σαουθάμπτον, Τόντα Έκερτ, κατηγορήθηκε από την αγγλική ομοσπονδία (FA) για τον ρόλο του στο «σκάνδαλο των κατασκόπων».

Ο Γερμανός προπονητής της Σαουθάμπτον, Τόντα Έκερτ, κατηγορήθηκε από την αγγλική ομοσπονδία (FA) για τον ρόλο του στο «σκάνδαλο των κατασκόπων», με την αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία να δηλώνει ότι πιστεύει πως είχε εγκρίνει την παρακολούθηση των προπονήσεων των Όξφορντ, Ίπσουιτς και Μίντλεσμπρο ενόψει των αγώνων τους με τη Σαουθάμπτον την περασμένη σεζόν.

«Ο Τόντα και ο σύλλογος θα συνεχίσουν να συνεργάζονται πλήρως και ανοιχτά με την FA. Ο σύλλογος εξακολουθεί να υποστηρίζει πλήρως τον Τόντα και το επιτελείο του καθώς εργαζόμαστε για την επίτευξη του στόχου μας να επιστρέψουμε στην Premier League» ανέφερε η ομάδα της Championship, Σαουθάμπτον, σε ανακοίνωσή της, αναγνωρίζοντας την κατηγορία.

Η υπόθεση ξέσπασε στις 7 Μαϊου, δύο ημέρες πριν από τον πρώτο ημιτελικό των playoffs, όταν η Μίντλεσμπρο υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην λίγκα (EFL) υποστηρίζοντας ότι άνθρωπος της Σαουθάμπτον κατασκόπευε την προπόνηση της ομάδας

Μια ανεξάρτητη πειθαρχική επιτροπή ανακοίνωσε τον Μάιο ότι ο Έκερτ είχε παραδεχτεί το σχέδιο, το οποίο οδήγησε στην αποβολή της Σαουθάμπντον από τον τελικό των playoffs της Championship.

Μετά την έρευνά της, η FA κατηγόρησε τον Έκερτ για ανάρμοστη συμπεριφορά για φερόμενη παραβίαση του Κανόνα E3.1.

Ο Έκερτ έχει προθεσμία μέχρι τις 28 Ιουλίου για να απαντήσει, ανέφερε (22/7) η FA σε ανάρτηση στο X.



