Τον θέλει και το δείχνει: Η Ντόρτμουντ ανέβασε την πρόταση της για Καρέτσα!

Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, η Ντόρτμουντ επιμένει για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, αυξάνοντας την πρόταση της προς την Γκενκ.

Οι άνθρωποι της γερμανικής ομάδας έχουν θέσει ως προτεραιότητα να ντύσουν στα «κίτρινα» τον Έλληνα μεσοεπιθετικό και κάνουν τα πάντα προκειμένου να πάρουν το «πράσινο φως» των Βέλγων.

Χθες (21/7) πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του αθλητικού διευθυντή της Γκενκ και εκπροσώπων της Ντόρτμουντ, χωρίς ωστόσο να φτάσουν σε συμφωνία, με την αρχική πρόταση των Βεστφαλών να ξεπερνάει τα 30 εκατομμύρια ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης.

Όπως αποκαλύπτουν γερμανικά ΜΜΕ, η Ντόρτμουντ έχει ανεβάσει την πρόταση της και πλέον περιμένει την οριστική απάντηση και την έκβαση της υπόθεσης με φόντο τον Καρέτσα.