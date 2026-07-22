Super προσφορά: Η πρόκριση του Παναθηναϊκού σε απόδοση* 100!

Επίσημη πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό στη νέα σεζόν, με καθοριστική ευρωπαϊκή αποστολή, απέναντι στην Πάκσι στην Ουγγαρία (21:00), την πρώτη από τις δύο μονομαχίες που θα κρίνουν το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ αρχίζει τις μάχες στα προκριματικά της διοργάνωσης και καλείται να κάνει το πρώτο από τα τρία βήματα που θα την οδηγήσουν στη League Phase.

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Περιθώριο λάθους δεν υπάρχει, αφού απαιτούνται 3/3 προκρίσεις στο δρόμο για τον ενιαίο όμιλο του Conference League, με τους ανανεωμένους «πράσινους» να θέλουν να επιβεβαιώσουν στο χορτάρι την ανωτερότητά τους, αλλά και το νέο αέρα μετά τις σημαντικές αλλαγές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο Παναθηναϊκός καλείται να κάνει σπριντ χωρίς ανάσα στα προκριματικά, με αφετηρία τις αναμετρήσεις την ουγγρική Πάκσι, πρώτα εκτός έδρας και στη συνέχεια στο ΟΑΚΑ (30/7) με φόντο την πρόκριση.

Οι επτά προσθήκες έχουν γίνει όχι απλά για να συμπληρώσουν το ρόστερ, αλλά για να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, με το «τριφύλλι» να θέλει να δείξει στους αγώνες με την Πάκσι πως έχει αλλάξει σελίδα, κάνοντας το πρώτο σημαντικό βήμα προς τη League Phase.

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