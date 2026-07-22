ΟΦΗ: Αλλαγή στην μέρα του φιλικού με την Μπρέντα

Αλλαγή προέκυψε στο φιλικό παιχνίδι που θα δώσει ο ΟΦΗ με την Μπρέντα.

Η φιλική αναμέτρηση αναμέτρηση του ΟΓΗ με τη NAC Μπρέντα, που ήταν προγραμματισμένη για τις 29 Ιουλίου, μεταφέρθηκε μία ημέρα νωρίτερα και θα διεξαχθεί πλέον την Τρίτη 28 Ιουλίου.

Η σέντρα του αγώνα θα γίνει στις 20:00, με το παιχνίδι να φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της VV Victoria Oudenbosch. Δεν έχει γίνει ωστόσο γνωστό αν θα υπάρξει Live Streaming και θα υπάρξει ενημέρωση τις επόμενες ημέρες σχετικά με την μετάδοση.

Οι «ασπρόμαυροι» συνεχίζουν την προετοιμασία τους στο Ρόζενταλ, με τα φιλικά παιχνίδια να αποτελούν σημαντικό κομμάτι του προγράμματος του Χρήστου Κόντη.