Έντονο ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ για Σιώπη

Ο Μανώλης Σιώπης βρίσκεται στο στόχαστρο του ΑΠΟΕΛ, ενώ φαίνεται πως άνθρωπος της ομάδας έκανε και ταξίδι για να προχωρήσει τις επαφές.

Ο Μανώλης Σιώπης βρίσκεται μεν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, αλλά δεδομένα δεν συμπεριλαμβάνεται στις βασικές επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ κι αυτό αποδεικνύεται και από την απουσία του από την αποστολή για το ματς με την Πάκσι.

Ο Έλληνας διεθνής χαφ λοιπόν είναι πολύ ψηλά στην λίστα του ΑΠΟΕΛ, με το «meridiansports.com.cy» να υποστηρίζει ότι ο Ζήσης Βρύζας έκανε ταξίδι στην Αθήνα για να «τρέξει» τις σχετικές επαφές.

Δεδομένα οι όποιες εξελίξεις θα έρθουν άμεσα, με τις πιθανότητες να είναι υπέρ της ολοκλήρωσης του «deal» αυτή την στιγμή.