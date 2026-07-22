«Χαράτσι» των Αμερικανών στην Ισπανία για το έπαθλο των 44 εκατ. ευρώ!

Η αμερικανική νομοθεσία για τη φορολόγηση μπορεί να στοιχίσει πολλά εκατομμύρια ευρώ στην Ισπανία, μετά τηανα κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η "φούρια ρόχα" σκαρφάλωσε στην κορυφή του κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της και μαζί πήρε το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί ποτέ από τη FIFA, ύψους 50 εκατ. δολαρίων, ή σχεδόν 44 εκατ. ευρώ. Η φιναλίστ Αργεντινή έλαβε περίπου 29 εκατ. και η 3η Αγγλία 25 εκατ.

Όπως αναφέρουν μεγάλα αμερικανικά δίκτυα όπως το FOX News, οι Ίβηρες μπορεί να κληθούν να καταβάλουν το 30% του επάθλου τους στο αμερικανικό κράτος, καθώς οι αθλητές στην Αμερική φορολογούνται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS).

Η σχετική νομοθεσία μάλιστα ενδέχεται να αγγίξει ακόμα και παίκτες, προπονητές, διαιτητές, ιατρικό προσωπικό και άλλους εργαζόμενους που κέρδισαν χρήματα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ωστόσο δεν υπόκεινται όλοι στην ίδια φορολογική κλίμακα.

Υπάρχουν πάντως "φωνές" εντός των ΗΠΑ που υποστηρίζουν ότι δεν θα πρέπει να επιβληθεί η συγκεκριμένη φορολόγηση στους Ισπανούς, καθώς θα λειτουργήσει αποτρεπτικά μελλοντικά για να πάρει άλλες μεγάλες διοργανώσεις η Αμερική.