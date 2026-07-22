Ξεκίνημα με Μαυροβούνιο η εθνική, στο δρόμο για άλλη μία διάκριση

Ακόμη μία διάκριση θα κυνηγήσει η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών, αυτή τη φορά στο μακρινό Σίδνεϊ, όπου διεξάγεται από αύριο Πέμπτη (23/7) ως την Κυριακή 26/7 η τελική φάση του World Cup.

Η ελληνική ομάδα, που ήταν φιναλίστ στην αντίστοιχη περσινή διοργάνωση (στην Ποντγκόριτσα), χάνοντας στον τελικό από την Ισπανία, εξασφάλισε την πρόκριση στο Super Final μέσω των προκριματικών της Division 1, που φιλοξενήθηκαν τον Απρίλιο στην Αλεξανδρούπολη. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει στον αυριανό (23/7, 09:45 ώρα Ελλάδας) προημιτελικό το Μαυροβούνιο και, αν περάσει στην τετράδα, θα βρει πιθανότατα μπροστά του την Ιταλία, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γεωργίας. Στα υπόλοιπα ζευγάρια, η κάτοχος του τίτλου Ισπανία παίζει με την οικοδέσποινα Αυστραλία και η Ουγγαρία κοντράρεται στο ντέρμπι των προημιτελικών με την Κροατία. Μεγάλη απούσα από την τελική φάση είναι η Σερβία, η οποία κατετάγη έβδομη στα προκριματικά της Αλεξανδρούπολης και αποκλείστηκε.

Η ελληνική ομάδα έχει ταξιδέψει στο Σίδνεϊ με κάποιες σημαντικές απουσίες. Ο Θοδωρής Βλάχος δεν έχει στη διάθεσή του τον αρχηγό Ντίνο Γενηδουνιά, που ζήτησε και πήρε άδεια λόγω γάμου, και τους Νίκο Παπανικολάου και Νίκο Γκίλλα που ταλαιπωρούνται από μικροτραυματισμούς, ενώ «έκοψε» από την αποστολή τον Μάνο Ζερδεβά. Παραταύτα, το ταλέντο, οι ικανότητες και η εμπειρία δεν λείπουν από το «γαλανόλευκο» συγκρότημα, που θα αναζητήσει για ακόμη μία φορά αυτό που του λείπει, δηλαδή ένα χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση.

Η 15άδα που επέλεξε ο ομοσπονδιακός τεχνικός (σε κάθε ματς ένας παίκτης θα μένει εκτός αποστολής) απαρτίζεται από τους Στέλιο Αργυρόπουλο, Κώστα Κάκαρη, Παναγιώτη Τζωρτζάτο, Ζαννή Αλαφραγκή, Μάνο Ανδρεάδη, Αριστείδη Χαλυβόπουλο, Δημήτρη Χατζή, Κώστα Γκιουβέτση, Νίκο Γαρδίκα, Στάθη Καλογερόπουλο, Δημήτρη Νικολαΐδη, Αλέξανδρο Παπαναστασίου, Δημήτρη Σκουμπάκη, Βαγγέλη Πούρο και Σεμίρ Σπάχιτς.

Σημειώνεται ότι η εθνική βρίσκεται από την περασμένη εβδομάδα στο Σίδνεϊ και ολοκλήρωσε την προετοιμασία της δίνοντας τρία φιλικά παιχνίδια, στα οποία σημείωσε ισάριθμες νίκες: 22-20 επί της Αυστραλίας, 22-16 επί της Ουγγαρίας και 22-16 επί της Ιαπωνίας.

Το πρόγραμμα του Super Final (σε ώρες Ελλάδας):

ΠΕΜΠΤΗ 23/7 ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ 2. 08:00 Ιταλία-Γεωργία 3. 09:45 ΕΛΛΑΔΑ-Μαυροβούνιο 1. 11:30 Ισπανία-Αυστραλία 4. 13:15 Ουγγαρία-Κροατία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/7

ΘΕΣΕΙΣ 5-8

5. 08:00 Ηττημένος 1-Ηττημένος 4

6. 09:45 Ηττημένος 2-Ηττημένος 3

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/7

ΘΕΣΕΙΣ 7-8

9. 08:00 Ηττημένος 5-Ηττημένος 6

ΘΕΣΕΙΣ 5-6

10. 09:45 Νικητής 5-Νικητής 6

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

7. 11:30 Νικητής 1-Νικητής 4

8. 13:15 Νικητής 2-Νικητής 3

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/7

ΘΕΣΕΙΣ 3-4

11. 07:30 Ηττημένος 7-Ηττημένος 8

ΤΕΛΙΚΟΣ

12. 11:00 Νικητής 7-Νικητής 8

Οι νικήτριες ομάδες του World Cup υδατοσφαίρισης ανδρών, τόσο με το παλιό format (1979-2018) όσο και με το νέο (από το 2023) και οι θέσεις της Ελλάδας στη διοργάνωση:

ΕΤΟΣ ΠΟΛΗ ΝΙΚΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 1979 Βελιγράδι Ουγγαρία Δεν μετείχε 1981 Λονγκ Μπιτς ΕΣΣΔ Δεν μετείχε 1983 Μαλιμπού ΕΣΣΔ Δεν μετείχε 1985 Ντούισμπουργκ Δυτ. Γερμανία 8η 1987 Θεσσαλονίκη Γιουγκοσλαβία 8η 1989 Δυτ. Βερολίνο Γιουγκοσλαβία Δεν μετείχε 1991 Βαρκελώνη ΗΠΑ Δεν μετείχε 1993 Αθήνα Ιταλία 7η 1995 Ατλάντα Ουγγαρία 8η 1997 Αθήνα ΗΠΑ 2η 1999 Σίδνεϊ Ουγγαρία 7η 2002 Βελιγράδι Ρωσία 5η 2006 Βουδαπέστη Σερβία/Μαυροβούνιο 7η 2010 Οραντέα Σερβία Δεν μετείχε 2014 Αλμάτι Σερβία Δεν μετείχε 2018 Βερολίνο Ουγγαρία Δεν μετείχε ------------------------------------------------ 2023 Λος Αντζελες Ισπανία 5η 2025 Ποντγκόριτσα Ισπανία 2η

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ