Κολοσσός: Ξεκινάει προετοιμασία στις 17 Αυγούστου, στην Αθήνα το πρώτο στάδιο

O Κολοσσός ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιήσει στην Αθήνα το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του, που θα ξεκινήσει στις 17 Αυγούστου.

Το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας θα διεξαχθεί στη Ρόδο, με τον Κολοσσό να υπενθυμίζουμε πως έχει μπροστά του και τα προκριματικά του Basketball Champions League.

Η ομάδα της Ρόδου στη διάρκεια της προετοιμασίας της στην Αθήνα θα φιλοξενηθεί στο κλειστό του Μίλωνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ενημερώνει πως οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα της προετοιμασίας της ομάδας ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Η πρώτη συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 17 Αυγούστου, με την ομάδα να πραγματοποιεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της στην Αθήνα, όπου θα παραμείνει έως τις 5 Σεπτεμβρίου. Οι προπονήσεις θα διεξάγονται στο Κλειστό Γυμναστήριο του Μίλωνα, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση της ομάδας κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου διαστήματος.

Στη συνέχεια, η αποστολή θα μεταβεί στη Ρόδο, με την προετοιμασία να συνεχίζεται στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ημέρα, η ομάδα θα αναχωρήσει για τη Βουλγαρία, όπου θα συμμετάσχει στα προκριματικά του Basketball Champions League, διεκδικώντας την πρόκρισή της στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας έχουν προγραμματιστεί και φιλικές αναμετρήσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα».