Στην Πολωνία και ο Λύρατζης - Ενσωματώνεται με την αποστολή του ΠΑΟΚ

Προσθήκη της τελευταίας στιγμής στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Λευτέρης Λύρατζης ταξίδεψε στην Πολωνία με την πτήση της γραμμής για να ενισχύσει τον Δικέφαλο κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου.

Αποστολή στην Πολωνία

Στο Λούμπλιν βρίσκεται ήδη η αποστολή των ασπρόμαυρων, που ταξίδεψε με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με τελικό προορισμό την πόλη της ανατολικής Πολωνίας.

Ο Λευτέρης Λύρατζης παρότι δεν συμπεριλήφθηκε στην 23μελή αποστολή που ανακοινώθηκε χθες, ταξιδεύει με την πτήση της γραμμής αρχικά για τη Βαρσοβία και έπειτα για το Λούμπλιν, όπου θα ενσωματωθεί με το υπόλοιπο γκρουπ.

Όλα δείχνουν πως θα συμμετάσχει κανονικά στην τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ, που θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 ώρα Ελλάδος στην Arena Lublin.

Αυτό που απορρέει από πλευράς ΠΑΟΚ είναι πως η αδιαθεσία ενός παίκτη, οδήγησε στην απόφαση να ταξιδέψει στην Πολωνία και ο Λύρατζης για παν ενδεχόμενο.