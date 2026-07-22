Ο ΠΑΟΚ ευχαρίστησε τον Μπιάνκο για την παρουσία του στα ασπρόμαυρα (pic)

Το ευχαριστώ της ασπρόμαυρης ΠΑΕ στον Ιταλό που συνεχίζει στην Serie B.

Ολοκληρώθηκε και τυπικά ο δανεισμός του Αλεσάντρο Μπιάνκο από την Φιορεντίνα στον ΠΑΟΚ, μιας και η Μόντενα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, με το νεαρό χάφ να συνεχίζει την καριέρα του στην Serie B.

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ ευχαρίστησε τον Μπιάνκο για την προσφορά του στον Δικέφαλο, ευχόμενη τα καλύτερα για την σταδιοδρομία του στα γήπεδα.

Αναλυτικά:

Ευχαριστούμε τον Αλεσάντρο Μπιάνκο για την παρουσία και την προσφορά του στον ΠΑΟΚ. Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας και της ζωής του.