Επίσημο του Ελ Καντουρί στην Κ19 του ΠΑΟΚ - Το νέο τεχνικό επιτελείο

Με επικεφαλής τον Ομάρ Ελ Καντουρί ξεκίνησε την προετοιμασία της η Κ19 του ΠΑΟΚ που κατέκτησε πέρσι το νταμπλ - Το πρόγραμμα των φιλικών και το νέο τεχνικό επιτελείο.

Η επιστροφή του Ομάρ Ελ Καντουρί είναι γεγονός, καθώς ο Μαροκινός ξεκίνησε ήδη τη δουλειά ως πρώτος προπονητής της Κ19, με στόχο να κατακτήσει (και) φέτος το νταμπλ.

Στο πλευρό του θα βρίσκεται ο Φακούντο Ντελγάδο, ο οποίος εντάσσεται στο προπονητικό επιτελείο ως άμεσος συνεργάτης του. Οι δύο «νέοι» θα βρίσκονται υπό τη …σκέπη του αναλυτή και προπονητή Κωνσταντίνου Καβάκη, του γυμναστή Βασίλη Μπίλη, του προπονητή τερματοφυλάκων Μιχάλη Ψωμιάδη, του team manager Αλέξανδρου Αποστολόπουλου

Η προετοιμασία ξεκίνησε την προηγούμενη Δευτέρα (13/7) στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 27 Ιουλίου, οπότε θα αναχωρήσει για τον Βώλακα της Δράμας. Εκεί θα παραμείνει έως τις 4 Αυγούστου, θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια (Βώλακας, Δόξα Δράμας), ενώ γενικότερα μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος (29-30.08) η Κ19 έχει προγραμματίσει να δώσει άλλα τέσσερα φιλικά (ΠΑΟΚ Κρηστώνης, Παραλίμνι, Αγ. Νικόλαος, Ποσειδώνας Ν. Μηχανιώνας).

Υπενθυμίζεται πως ο Δικέφαλος θα ξεκινήσει κόντρα στον Ατρόμητο τη φετινή πορεία στο πρωτάθλημα, συμμετέχοντας τόσο στο Κύπελλο, που θέλει να κατακτήσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αλλά και στο Youth League.

