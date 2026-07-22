Οι νέες φανέλες του Αστέρα AKTOR για την σεζόν 2026-2027 (pics)

Τις νέες εμφανίσεις του αποκάλυψε ο Αστέρας AKTOR.

Ο Αστέρας AKTOR παρουσίασε τις νέες του εμφανίσεις για την επερχόμενη σεζόν, σε συνεργασία με την Nike x INTERSPORT.

Η ανακοίνωση της Αρκαδικής ομάδας:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR σε συνεργασία με την Nike x INTERSPORT παρουσιάζει τις νέες του εμφανίσεις για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Οι ποδοσφαιριστές μας φόρεσαν τη νέα φανέλα της ομάδας μας και ανέβηκαν στην εξέδρα. Julian Bartolo, Γιάννης Κώτσιρας και Νίκος Παπαδόπουλος ντύθηκαν με τις νέες εμφανίσεις της ομάδας μας και βρίσκονται κι αυτοί στο πέταλο.

Όλοι μαζί, κόσμος και παίκτες με κεντρικό σύνθημα ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ δίνουν τον παλμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

ΜΕ ΤΗ ΦΑΝΕΛΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΤΑΛΟ!