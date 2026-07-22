Σκροπολίθας: «Ποτέ δεν πας για τη συμμετοχή»

Η Εθνική Εφήβων είναι αυτή που παίρνει την σκυτάλη από την Εθνική Νέων Ανδρών στον καθιερωμένο θερινό μαραθώνιο των Ευρωμπάσκετ μικρών ηλικιών της FIBA.

Η προετοιμασία ολοκληρώνεται και η ομάδα αναχωρεί με τελικό προορισμό το Τρεντίνο, όπου από 25 Ιουλίου ως 2 Αυγούστου θα διεξαχθεί το Ευρωμπάσκετ U18. Ο Βασίλης Σκροπολίθας, προπονητής της Εθνικής Εφήβων, είδε την ομάδα του να δίνει τα τελευταία της τεστ στην Αγρόπολη και έχει ήδη τα συμπεράσματα που χρειάζεται.

«Η προετοιμασία πήγε βάσει προγραμματισμού», τονίζει ο Έλληνας προπονητής και συνεχίζει: « Ήμασταν ασταθείς σε κάποια από τα φιλικά, που είναι κάτι συνηθισμένο, ενώ από την άλλη είναι και καλό σημάδι γιατί είδαμε σε τι πρέπει να βελτιωθούμε και δουλέψαμε πάνω σε αυτό, ώστε να παρουσιαστούμε έτοιμοι στον βασικό μας στόχο που είναι το Ευρωμπάσκετ. Θεωρώ ότι στα τελευταία φιλικά στο τουρνουά της Ιταλίας δείξαμε μια σταθερότητα, αν και πάντα στο παιχνίδι υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Το θέμα είναι πως τα διαχειρίζεσαι, ώστε να είμαστε καλύτεροι στο μέλλον».

Η Εθνική Εφήβων, μετά την Εθνική Νέων Ανδρών, δείχνει να ακολουθεί πιο πιστά την αγωνιστική φιλοσοφία που εφαρμόζει συνολικά το επιτελείο της ομοσπονδίας με την πιεστική άμυνα και τον αιφνιδιασμό: «Το πρόγραμμα αυτό «τρέχει» τα τελευταία χρόνια και τα παιδιά πλέον το έχουν εμπεδώσει. Έχουν και αυτοί την εικόνα του τι ζητάμε και στην ουσία βγαίνει στην πράξη ο προγραμματισμός και το έργο που έχουμε με επικεφαλής τον κόουτς Παπαδόπουλο».

Ο Σκροπολίθας στέκεται λίγο περισσότερο στην εικόνα των τελευταίων φιλικών μετά την παρατήρηση, ότι διεκδίκησαν κάθε παιχνίδι, απέναντι σε ιδιαίτερα δυνατές ομάδες: «Τα παιδιά είναι μαχητές, παλεύουν σε κάθε φάση και έχουν μάθει να μην παρατάνε κανένα παιχνίδι. Είναι κι αυτό ένα κομμάτι το οποίο θέλουμε να εμπεδώσουν. Τα φιλικά έχουν το καλό ότι δείχνουν το δρόμο. Στα δύο πρώτα φιλικά με τον ίδιο αντίπαλο στο πρώτο νικήσαμε εύκολα και στο δεύτερο χάσαμε δείχνοντας μια τελείως διαφορετική εικόνα. Μιλήσαμε με τα παιδιά, τους δείξαμε σε βίντεο τα λάθη και τις διαφορετικές αντιδράσεις και έδειξαν ότι καταλαβαίνουν αυτά που είπαμε. Πήγαμε στο τουρνουά στην Ιταλία, που ήταν και τα τελευταία τεστ και δείξαμε την αντίδραση που θέλουμε να έχουμε. Παίξαμε με τρεις πολύ δυνατές ομάδες με Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία και δεν δείξαμε ότι δεν φοβόμαστε κανέναν. Ακόμη και στο παιχνίδι με την Ισπανία, όπου ο αντίπαλός μας ξέφυγε σε ένα σημείο, συνεχίσαμε να παλεύουμε, μειώσαμε και με 2-3 διαφορετικές κατοχές από την πλευρά μας το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό. Αυτό που κρατάμε είναι η αντίδραση, η μαχητικότητα και πάμε να νικήσουμε».

Ποιος είναι ο στόχος στο Ευρωμπάσκετ U18; Ο λόγος του ανήκει: «Στόχος για εμάς είναι η διάκριση, το οποίο σημαίνει από 5η θέση και πάνω. Θα θέλαμε να διεκδικήσουμε κι ένα μετάλλιο. Δεν πας ποτέ με στόχο τη συμμετοχή. Δεν ξεκινάς έτσι μια προσπάθεια. Τα παιδιά παλεύουν κάθε παιχνίδι, θα παρουσιαστούμε αξιόμαχοι και αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε λίγη τύχη που πάντα χρειάζεται στα μεγάλα τουρνουά και να είναι όλοι υγιείς».