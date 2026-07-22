Μπαρτσελόνα: Το ερωτηματικό με τον Σενγκέλια, η Φενέρ και η ρήτρα των 900.000 ευρώ

Το μέλλον του Τορνίκε Σενγκέλια αποτελεί το μεγάλο ερωτηματικό στην Μπαρτσελόνα, που επιχειρεί μια ολοκληρωτική αναμόρφωση του ρόστερ της.

Ο Γεωργιανός άσος υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι συμβόλαιο με την Μπάρτσα το 2028, όμως οι φήμες για αποχώρησή του έχουν ήδη φουντώσει και υπάρχουν ήδη ομάδες που φέρεται να εξετάζουν την απόκτησή του για την επόμενη σεζόν.

Το συμβόλαιο του παίκτη περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 900.000 ευρώ και όποια ομάδα θέλει να τον κάνει δικό της θα πρέπει να καταβάλει αυτό το ποσό στους «μπλαουγκράνα», εκτός αν αποφασιστεί μια αμοιβαία λύση του συμβολαίου.

Σύμφωνα με τη «Mozzart Sport» και τη «Mundodeportivo», η Φενέρμπαχτσε εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για την υπογραφή του. Πηγές από την Τουρκία αναφέρουν ότι η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, η οποία φέτος το καλοκαίρι απέκτησε ήδη τον πρώην «μπλαουγκράνα» Γουίλ Κλάιμπερν, ενδιαφέρεται θερμά να προσθέσει και τον Σενγκέλια στο πρότζεκτ της.

Ο Γεωργιανός πάουερ φόργουορντ πραγματοποίησε ακόμα μία εξαιρετική σεζόν στην EuroLeague, έχοντας κατά μέσο όρο 12,5 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ σε 24,9 λεπτά συμμετοχής.