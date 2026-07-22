Σταύρος Γεωργίου: Από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και τον θώρακα ο θάνατος του δικηγόρου

Από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και στον θώρακα προήλθε ο θάνατος του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, αργά το βράδυ της Τρίτης (22/7). Ο δράστης ή οι δράστες κατάφεραν αλλεπάλληλα χτυπήματα στο θύμα με «θλων αμβλύ όργανο», το οποίο δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί ούτε έχει βρεθεί από τις αρχές.

Στο συγκεκριμένο πόρισμα κατέληξαν οι ιατροδικαστές Νίκος Καλόγρηας και Συμεών Μεσογίτης μετά την εξέταση της σορού, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις των στελεχών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Οι αστυνομικοί που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στον τόπο του εγκλήματος διαπίστωσαν ότι ο άτυχος δικηγόρος είχε δεχθεί μια ιδιαίτερα σφοδρή επίθεση, κυρίως στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να υποστεί ακατάσχετη αιμορραγία.

Στον εσωτερικό χώρο του γραφείου δεν υπήρχαν τοποθετημένες κάμερες ασφαλείας, ενώ ο δράστης ή οι δράστες φρόντισαν να αφαιρέσουν και το κινητό τηλέφωνο του θύματος.

Πηγή: Ethnos.gr