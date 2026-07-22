Εφήβων: Αυτή είναι η δωδεκάδα του Ευρωμπάσκετ U18

Η Εθνική Εφήβων είναι έτοιμη να αναχωρήσει την Πέμπτη (23/7) για το Τρεντίνο της Ιταλίας, όπου θα φιλοξενηθεί το Ευρωμπάσκετ U18 από τις 25 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου.

Η αποστολή της Εθνικής Εφήβων είναι η εξής: Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέν. Ύψος Ομάδα 4 Άγγελος Ζούπας 04.11.2009 2.00 Αμύντας 5 Χρήστος Βενετίδης 22.06.2008 1.98 ΔΕΚΑ 7 Ηλίας Χαϊδεμένος 07.05.2008 1.90 Ολυμπιακός 8 Αλέξανδρος Θωμάκος 26.05.2008 1.98 Περιστέρι 10 Χρυστόστομος Χατζηλάμπρου 12.07.2008 2.00 Άρης 11 Χαράλαμπος Μπιλιώνης 20.07.2008 2.04 ΑΕΚ 12 Αλέξανδρος Σκληρός 24.07.2008 2.05 Προμηθέας Π. 14 Ευάγγελος Μπουζούλας 26.02.2008 1.98 Ολυμπιακος 17 Βασίλης Χαρτώνας 21.05.2008 1.95 ΔΕΚΑ 21 Στέφανος Γκίκας 26.01.2008 2.00 ΑΕΚ 31 Θανάσης Ασημένιος 12.01.2008 2.05 Περιστέρι 33 Δημήτρης Πούλος 24.05.2008 1.88 Προμηθέας Π. Προπονητής: Βασίλης Σκροπολίθας Β. Προπονητή: Ανδρέας Γαβαλάς, Γιώργος Μακράκης Γυμναστής: Απόστολος Στεφανίδης Γιατρός: Θάνος Μηλούσης Φυσικοθεραπευτής:Χαράλαμπος Γκάνας Team Manager: Σεραφείμ Τσόλας