Εφήβων: Αυτή είναι η δωδεκάδα του Ευρωμπάσκετ U18

Η αποστολή της Εθνικής Εφήβων είναι η εξής:
|Ονοματεπώνυμο
|Ημ. Γέν.
|Ύψος
|Ομάδα
|4
|Άγγελος Ζούπας
|04.11.2009
|2.00
|Αμύντας
|5
|Χρήστος Βενετίδης
|22.06.2008
|1.98
|ΔΕΚΑ
|7
|Ηλίας Χαϊδεμένος
|07.05.2008
|1.90
|Ολυμπιακός
|8
|Αλέξανδρος Θωμάκος
|26.05.2008
|1.98
|Περιστέρι
|10
|Χρυστόστομος Χατζηλάμπρου
|12.07.2008
|2.00
|Άρης
|11
|Χαράλαμπος Μπιλιώνης
|20.07.2008
|2.04
|ΑΕΚ
|12
|Αλέξανδρος Σκληρός
|24.07.2008
|2.05
|Προμηθέας Π.
|14
|Ευάγγελος Μπουζούλας
|26.02.2008
|1.98
|Ολυμπιακος
|17
|Βασίλης Χαρτώνας
|21.05.2008
|1.95
|ΔΕΚΑ
|21
|Στέφανος Γκίκας
|26.01.2008
|2.00
|ΑΕΚ
|31
|Θανάσης Ασημένιος
|12.01.2008
|2.05
|Περιστέρι
|33
|Δημήτρης Πούλος
|24.05.2008
|1.88
|Προμηθέας Π.
Προπονητής: Βασίλης Σκροπολίθας
Β. Προπονητή: Ανδρέας Γαβαλάς, Γιώργος Μακράκης
Γυμναστής: Απόστολος Στεφανίδης
Γιατρός: Θάνος Μηλούσης
Φυσικοθεραπευτής:Χαράλαμπος Γκάνας
Team Manager: Σεραφείμ Τσόλας