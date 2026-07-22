Συμφωνία Γουέστ Χαμ - Αλ Χιλάλ για Σάμερβιλ, αποσύρεται από τη διεκδίκηση η Ρόμα

Έτοιμος να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία είναι ο Κρίσενσιο Σάμερβιλ, καθώς η Γουέστ Χαμ έδωσε τα χέρια με την Αλ Χιλάλ για την παραχώρησή του.

Σύμφωνα με το Sky Sports, η συμφωνία φτάνει συνολικά τα 80 εκατομμύρια λίρες, εκ των οποίων οι 65 εκατ. είναι το εγγυημένο ποσό και τα υπόλοιπα πέντε εκατ. προβλέπονται ως μπόνους επίτευξης στόχων.

Η Ρόμα είχε προσπαθήσει να αποκτήσει τον Ολλανδό εξτρέμ, καταθέτοντας πρόταση ύψους 39 εκατομμυρίων λιρών (46 εκατ. ευρώ), η οποία απορρίφθηκε από τη Γουέστ Χαμ. Η πολύ υψηλότερη προσφορά της Αλ Χιλάλ έγινε άμεσα αποδεκτή από τα «σφυριά».

Μάλιστα, σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, οι «Τζιαλορόσι» δεν σκοπεύουν να αυξήσουν την προσφορά τους και έχουν ήδη στρέψει την προσοχή τους σε άλλες περιπτώσεις, με τους Αντόνιο Νούσα και Αντρέας Σιέλντερουπ να βρίσκονται στη λίστα τους.

Εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή, ο Σάμερβιλ θα αποτελέσει την τρίτη ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Γουέστ Χαμ, πίσω μόνο από τους Ντέκλαν Ράις και Ματέους Φερνάντες.