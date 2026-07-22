Τσέριν: «Ξέρουμε τον στόχο μας, τιμή να είμαι αρχηγός»

Ο Άνταμ Τσέριν μίλησε ενόψει του αυριανού αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάκσι, αλλά και για την παρουσία του στην σύνθεση των αρχηγών της ομάδας.

Ο Σλοβένος χαφ εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στην συνέντευξη Τύπου και τόνισε ότι άπαντες γνωρίζουν τους στόχους της ομάδας φέτος, ενώ στάθηκε και στην ευθύνη και την τιμή που νιώθει φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Για το πως αισθάνεται που είναι, πλέον, ένας από τους αρχηγούς της ομάδας και το τι πιστεύει ότι πρέπει να δώσει παραπάνω τόσο αυτός όσο και η ομάδα: «Όντας στο γκρουπ των αρχηγών, είμαι εδώ κάμποσο καιρό. Ξέρω πως δουλεύουν τα πράγματα στην ομάδα. Είναι τιμή και ευθύνη. Αλλάξαμε προπονητή, ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο. Κάναμε καλή προετοιμασία, δουλέψαμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας. Όπως είναι η νοοτροπία μας προχωράμε βήμα – βήμα».

Για το ποιο είναι το στοιχείο που πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός για να μπει στη League Phase του Conference League: «Είναι ένας δρόμος μακρύς μέχρι να πετύχουμε τον στόχο μας. Έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι αύριο και αυτό είναι η αρχή. Πρέπει να ξεκινήσουμε καλά τη σεζόν και μετά θα είναι όλα πιο εύκολα, όταν θα έχουμε κάνει το πρώτο βήμα. Ξέρουμε τον στόχο μας. Προχωράμε βήμα – βήμα και κοιτάμε να είμαστε συμπαγής για να πετύχουμε τον στόχο μας. Τον στόχο μας, τον ξέρουμε».

Για το τι διαφορετικό έχει η ομάδα σε αυτήν την περίοδο, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια: «Έχουμε ένα νέο προπονητή, αυτή είναι η μεγαλύτερη αλλαγή. Είναι μία σπουδαία αλλαγή. Δουλεύουμε σκληρά, το είδαμε και στα φιλικά. Τα σημαντικά παιχνίδια, όμως, ξεκινούν τώρα. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν όπως θέλαμε και ελπίζουμε αυτό να γίνει τώρα».