Λίσι: «Περιμένω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ, έναν ΠΑΟΚ που θα χαίρονται να βλέπουν οι οπαδοί του» (vid)

Για τον ΠΑΟΚ που περιμένει να δει στο πρώτο επίσημο παιχνίδι αλλά και μέσα στη σεζόν μίλησε ο Αλέσιο Λίσι παραμονές του αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου.

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«Θέλω να δω έναν ΠΑΟΚ που θα αγαπούν να βλέπουν οι οπαδοί του», με αυτή τη δήλωση ολοκλήρωσε την συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του Δικεφάλου, Αλέσιο Λίσι.

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Ο Ιταλός τεχνικός σχολίασε τις καιρικές συνθήκες που περιμένουν τον ΠΑΟΚ, την δουλειά που έγινε στην προετοιμασία, αλλά και τα χαρακτηριστικά των ασπρόμαυρων που θα δούμε στον αυριανό αγώνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για την ιδιαιτερότητα του πρώτου αγώνα που είναι τόσο κρίσιμος: «Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό ματς για την ομάδα, το πρώτο επίσημο. Ήρθαμε εδώ να αντιμετωπίσουμε αυτό το challenge και είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι».

Για τη διαφορά θερμοκρασίας: «Πιστεύω ότι είναι πιο δύσκολο να παίζεις στη ζέστη. Η αντίπαλη ομάδα είναι πιο συνηθισμένη, αλλά και για μας είναι καλύτερο να παίζουμε σε τέτοιες συνθήκες».

Για τις αρκετές μέρες χωρίς αγώνα μετά το τελευταίο φιλικό: «Αυτό επιλέξαμε να κάνουμε. Προτιμήσαμε να παίξουμε ένα οικογενειακό διπλό το Σάββατο, για να μπορέσουμε να κοντρολάρουμε καλύτερα την ομάδα».

Για το αν είναι... όπλο για τον ΠΑΟΚ, ότι δεν μπορεί να διαβαστεί με τις φετινές αλλαγές: «Θεωρώ ότι έχουν μία εικόνα από τα φιλικά μας. Ίσως είναι ένα όπλο για μας, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι πολύ γνωστός με τους παίκτες του οπότε δεν είναι δύσκολο να τον διαβάσεις».

Για την κατάσταση του Ελουστόντο και των νέων μεταγραφών: «Όλοι οι παίκτες που πήραμε είναι έτοιμοι να παίξουν. Ο Αρίτζ είναι έτοιμος να παίξει και αναμένεται να δούμε αν θα επιλεχθεί για τον αγώνα».

Για το τι ΠΑΟΚ περιμένει με τι αρχές: «Πρώτον θέλω να δω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ στο γήπεδο για 90 λεπτά, να κάνει χαρούμενους τους οπαδούς που θα δουν το παιχνίδι. Μία ομάδα που θα αγαπούν να βλέπουν».