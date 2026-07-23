Στην Arena Lublin με... υποδοχή Κεντζιόρα ο ΠΑΟΚ! (vids)

Στη Lublin Arena έφτασε ο ΠΑΟΚ, με τον Τόμας Κεντζιόρα να «υποδέχεται» τους μέχρι πρότινος συμπαίκτες του.

Αποστολή στην Πολωνία

Περίπου 1,5 ώρα πριν την πρώτη σέντρα της σεζόν, οι ασπρόμαυροι έφτασαν στην Arena Lublin, όπου θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας κόντρα στην τυπικά γηπεδούχο Ντιναμό Κιέβου.

Κατά την άφιξή τους και την αναγνωριστική βόλτα στο γήπεδο, οι παίκτες του Δικεφάλου έγιναν αντιληπτοί από τον Τόμας Κεντζιόρα, τον μέχρι πρότινος συμπαίκτη τους.

Ράχμαν Μπάμπα και Τζόντζο Κένι συνομίλησαν για αρκετή ώρα με τον Πολωνό στόπερ, ο οποίος επέστρεψε φέτος στη Ντιναμό και σήμερα αγωνίζεται εντός έδρας.

Δείτε τα βίντεο του SDNA: