ΠΑΟΚ: Εκτός αποστολής για Ντιναμό ο Τέιλορ, λόγω προσωπικού ζητήματος!

Απόντας ο Σκωτσέζος μπακ από το πρώτο επίσημο ματς του ΠΑΟΚ στη νέα σεζόν, ο λόγος που έμεινε εκτός αποστολής...

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Ντιναμό Κιέβου στις 20:00 στην Πολωνία, χωρίς τον Τέιλορ στη διάθεσή του, καθώς ο Σκωτσέζος ποδοσφαιριστής δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Ο αμυντικός του Δικεφάλου ενημέρωσε πως δεν αισθάνεται σε κατάσταση να αγωνιστεί, καθώς αντιμετωπίζει ένα προσωπικό ζήτημα που δεν του επιτρέπει να έχει την απόλυτη συγκέντρωση που απαιτεί ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι.

Το θέμα έγινε σεβαστό από τους ανθρώπους της ομάδας, οι οποίοι σε συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή αποφάσισαν πως το καλύτερο για όλες τις πλευρές να μείνει εκτός για την αναμέτρηση απέναντι στους Ουκρανούς.

Στον ΠΑΟΚ θέλησαν να διαχειριστούν την κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προστατεύοντας τόσο τον ίδιο τον Τέιλορ όσο και την ισορροπία της ομάδας.

Γι' αυτό άλλωστε και η επιλογή του Αλέσιο Λίσι να ξεκινήσει στην ενδεκάδα τον Γκόμεζ στο αριστερό άκρο της άμυνας, αφού και ο Μπάμπα μετά την παρουσία του στο Μουντιάλ, ακολούθησε λίγες προπονήσεις με τα ασπρόμαυρα.