Άγγιξε το μετάλλιο ο Χουρδάκης στα 7,5χλμ. εφήβων

Μία ανάσα από την κατάκτηση ενός ακόμη ευρωπαϊκού μεταλλίου βρέθηκε ο Κωνσταντής Χουρδάκης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Open Water, το οποίο διεξάγεται στο Σουκόρο της Ουγγαρίας.

Ο 17χρονος αθλητής κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 7,5 χιλιόμετρα εφήβων, χάνοντας το χάλκινο μετάλλιο για περίπου τρία δευτερόλεπτα.

Ο Χουρδάκης, που είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης τις δύο προηγούμενες χρονιές στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες, διατήρησε σε όλη τη διάρκεια της κούρσας επαφή με τους πρωτοπόρους. Στα τελευταία χιλιόμετρα επιχείρησε δυνατή αντεπίθεση, όμως δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό των δύο Ούγγρων που διεκδίκησαν την πρώτη θέση και στη συνέχεια λύγισε στη μάχη για το χάλκινο απέναντι στον Ρώσο Σεμέν Ντεμίντοφ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε σε 1:26:47.19, με τον Μπάλιντ Κρέις να κατακτά το χρυσό μετάλλιο σε 1:26:23.24, τον Αρμάντ Ατίλα Μαροσέκι να ακολουθεί δεύτερος με 1:26:27.37 και τον Ντεμίντοφ να ολοκληρώνει το βάθρο σε 1:26:43.97.

Θετική ήταν και η παρουσία του Δημήτρη Ιάσονα Βούλα, ο οποίος στην πρώτη του συμμετοχή σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση κινήθηκε για μεγάλο μέρος της διαδρομής κοντά στους πρωτοπόρους. Στο τελευταίο κομμάτι έχασε έδαφος και ολοκλήρωσε τον αγώνα στη 17η θέση με χρόνο 1:28:52.52.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Κακουλάκης, που είχε στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης στους παίδες το 2025, τερμάτισε 29ος ανάμεσα σε 38 συμμετέχοντες, σημειώνοντας χρόνο 1:34:30.78.

Στα 7,5 χιλιόμετρα νεανίδων, η Ειρήνη Ψαρουδάκη κατέλαβε την 20ή θέση με χρόνο 1:40:47.01, ενώ η Ελένη Πρατικάκη ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 27η θέση σε 1:49:04.49.

Το χρυσό μετάλλιο στις νεάνιδες κατέκτησε η Ιταλίδα Μάιλα Σπενάτο με 1:32:49.37, δεύτερη ήταν η Ισπανίδα Καρλότα Ντελ Ρίο με 1:32:52.12 και τρίτη η Ουγγαρέζα Άννα Μπάρταλος με 1:32:54.71.

Η ελληνική παρουσία στη διοργάνωση συνεχίζεται την Παρασκευή (24/7), με τη διεξαγωγή των αγώνων στα 5 χιλιόμετρα παίδων και κορασίδων. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν οι Δημήτρης Χουρδάκης, Γιάννης Πατέρης, Ευφροσύνη Μεγαλοοικονόμου και Μυρτώ Γούση.