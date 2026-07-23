Από τη Ζαλγκίρις στη Σαραγόσα ο Μπιρούτις

Μετά από τέσσερα διαδοχικά χρόνια στη Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Λαουρίνας Μπιρούτις μετακόμισε στη Σαραγόσα.

Ο 29χρονος Λιθουανός διεθνής σέντερ (2.13μ.) επιστρέφει στο ισπανικό πρωτάθλημα μετά τη διετή θητεία του εκεί με τον Ομπραντόιρο (2022-22), φέρνοντας ποιότητα και ύψος στη ρακέτα της Σαραγόσα.

Το συμβόλαιο του Μπιρούτις είναι μονοετές και την περασμένη σεζόν στην Euroleague είχε 4.1 πόντους και 2.4 ριμπάουντ σε 10 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο και σε σύνολο 41 αγώνων.

Τα νούμερά του ήταν καλύτερα στη λιθουανική λίγκα, όπου είχε 9.6 πόντους και 4.4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι με 17 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.