Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο Αιγύπτιο που σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος ομολόγησε ότι χτύπησε θανάσιμα τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας.

Ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες για:

Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

Κλοπή

Παράνομη διαμονή στη χώρα

Ο 28χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία.

Υπενθυμίζεται ότι ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη για την δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τετάρτης, ομολογώντας την αποτρόπαια ﻿πράξη, μετά τη σύλληψή του από αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι είχαν συγκεντρώσει στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίησή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εις βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας εις βάρος ανήλικης, που φέρεται να σημειώθηκε το 2024. Παράλληλα, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για παράνομη είσοδο στη χώρα. Ο 28χρονος είχε αιτηθεί άσυλο και η αίτησή του είχε απορριφθεί.

Ο καβγάς στο γραφείο και η φονική επίθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος βρισκόταν σε κοινή παρέα με τον Σταύρο Γεωργίου το βράδυ της Δευτέρας, όταν ο 73χρονος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο σπίτι του.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής οι δύο άνδρες φέρεται να σταμάτησαν στο γραφείο του ποινικολόγου στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Εκεί σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός, με τον 28χρονο να επιτίθεται στον δικηγόρο, χτυπώντας τον μέχρι θανάτου.

Από τις έρευνες των αρχών, οι οποίες συγκέντρωσαν στοιχεία τόσο από τον τόπο του εγκλήματος όσο και από βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ταυτοποιήθηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος.

Μιλώντας στο Action24 η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι αστυνομικοί ξεπέρασαν τον εαυτό τους, εξιχνιάζοντας γρήγορα την υπόθεση.

«Τα χτυπήματα έχουν προκληθεί με τα χέρια και τα πόδια του δράστη που σημαίνει ότι έφυγε με πολύ βίαιο τρόπο από τη ζωή και μόνο αυτό καταλαβαίνετε πόσο κάνε ειδεχθές το έγκλημα», τόνισε.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι ο 28χρονος ισχυρίζεται ότι «δεν αφαίρεσε κάποιο αντικείμενο. Οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει ότι λείπουν αντικείμενα χωρίς να υπάρχουν ίχνη έρευνας».Ερωτηθείσα για το εάν είπε κάτι σχετικά με το σπασμένο του χέρι, η κυρία Δημογλίδου είπε: «Αρχικά δεν ήθελε να βοηθήσει τους αστυνομικούς, στη συνέχεια όμως αντιλαμβανόμενος ότι υπάρχουν στοιχεία και προφανώς δεν μπορούσε να δικαιολογήσει ότι ήταν χτυπημένος και του είχαν παρασχεθεί οι πρώτες βοήθειες επειδή είχε χτυπήσει το χέρι του από τον ξυλοδαρμό σε βάρος του θύματος. Στη συνέχεια ομολόγησε την πράξη του, τη δική του εκδοχή».

Πηγή: iefimerida.gr