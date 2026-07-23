Φοβερή προσπάθεια του Τσάπρα - «Άγγιξε» το 0-1 ο Παναθηναϊκός με Αντίνο (vid)

Στο 19’ φοβερή ενέργεια του Τσάπρα από δεξιά, ο αμυντικός του Παναθηναϊκού άνοιξε σε Τεττέη και Αντίνο αλλά το πλασέ του τελευταίου στο δεύτερο δοκάρι, απέκρουσε ο Κόβασικ

Η ευκαιρία του Παναθηναϊκού