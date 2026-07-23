Η Βαλένθια ανακοίνωσε τον Μο Γκεγιέ

Από το ΝΒΑ και τη G-League στη Βαλένθια ο Μο Γκεγιέ.

Η Βαλένθια ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Σενεγαλέζου φόργουορντ (2.06μ.), ο οποίος στα τέσσερα χρόνια επαγγελματικής καριέρας ήταν στο ΝΒΑ (Ράπτορς και Μπουλς) και τη G-League.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη G-League με τη θυγατρική ομάδα των Μπουλς έχοντας κατά μέσο όρο 15 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 47 παιχνίδια, ενώ στο ΝΒΑ έπαιξε μόλις σε δύο ματς με 8 πόντους, 3 ασίστ και 3 ριμπάουντ μ.ο.