Η Βαλένθια ανακοίνωσε τον Μο Γκεγιέ

Η Βαλένθια ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Σενεγαλέζου φόργουορντ (2.06μ.), ο οποίος στα τέσσερα χρόνια επαγγελματικής καριέρας ήταν στο ΝΒΑ (Ράπτορς και Μπουλς) και τη G-League.
Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη G-League με τη θυγατρική ομάδα των Μπουλς έχοντας κατά μέσο όρο 15 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 47 παιχνίδια, ενώ στο ΝΒΑ έπαιξε μόλις σε δύο ματς με 8 πόντους, 3 ασίστ και 3 ριμπάουντ μ.ο.
🧡 Benvingut, Mo!— Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 23, 2026
Cas 👉 Valencia Basket incorpora a su juego interior a Mo Gueyehttps://t.co/QHFSzU2wZ2
Val 👉 Valencia Basket incorpora al seu joc interior a Mo Gueyehttps://t.co/5vhV85D5nD
Eng 👉 Valencia Basket adds Mo Gueye to its frontcourthttps://t.co/gQI26UBaCZ pic.twitter.com/y55HKF64yt