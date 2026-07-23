Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE Η μαγική τρίπλα του Αντίνο στον Λένζερ (vid) 23-07-2026 21:44 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Paksi FC Παναθηναϊκός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 35’ ο Αντίνο πέρασε με μαγική τρίπλα από αριστερά τον Λένζερ, έκανε τη σέντρα, αλλά η κεφαλιά του Τεττέη πέρασε άουτ. Η προσπάθεια του Αντίνο Πόσο; Η πανάκριβη πώληση που έφτιαξε το καλοκαίρι του Άρη! menshouse.gr Εντελώς διαφορετικά στοιχεία: 8άρι που δεν θυμίζει Γένσεν menshouse.gr «Μ@λ@κισμένο, τσόκαρο, βλήμα!»: Χυδαία επίθεση στην Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πάρκινγκ (Pic) dailymedia.gr Σημαντική εξέλιξη για τα τηλεοπτικά του ΠΑΟ dailymedia.gr Προβάρουν τα πράσινα: Οι 4 μεταγραφές που ανακοινώνει ο Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr «Προσπάθησα, αλλά δεν γινόταν»: Ο λόγος που ο Νόλαν έκοψε από την ταινία το πιο γνωστό αστείο της «Οδύσσειας» menshouse.gr Βρες σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη: Μπορείς πάνω από 8/10 στο κουίζ γεωγραφίας που οι μισοί Έλληνες χάνουν; menshouse.gr Στη θέση του Μητσοτάκη: Οι δυο επιλογές Σαμαρά για τη θέση του πρωθυπουργού σε κυβέρνηση συνεργασίας με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ instanews.gr Η μαγική τρίπλα του Αντίνο στον Λένζερ (vid) SHARE