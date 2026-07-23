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Η μαγική τρίπλα του Αντίνο στον Λένζερ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 35’ ο Αντίνο πέρασε με μαγική τρίπλα από αριστερά τον Λένζερ, έκανε τη σέντρα, αλλά η κεφαλιά του Τεττέη πέρασε άουτ.

Η προσπάθεια του Αντίνο

Η μαγική τρίπλα του Αντίνο στον Λένζερ (vid)