Παναθηναϊκός: Με Τουμπά και Γιάγκουσιτς η 11άδα κόντρα στην Πάκσι (pic)

Με τον Τουμπά παρτενέρ του Ντε Φράι παρατάσσεται ο Παναθηναϊκό στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, κόντρα στην πράξη. Βασικός ο Γιάγκουσιτς.

Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις για φέτος από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Πάκσι.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, επιλέγοντας σχηματισμό 4-2-3-1 και γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ίνγκασον, Καλάμπρια, Ντέσερς και Κρίστιανσεν.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Πένια, με τους Κυριακόπουλο και Τσάπρα στα άκρα της άμυνας και τους Ντε Φράι και Τουμπά να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Καμαρά και Τσέριν, με τον Γιάγκουσιτς πιο μπροστά, τους Ζαρουρί και Αντίνο στα «φτερά» και τον Τετέι στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Λάβδας, Φαν Ντρόνγκελεν, Τσιριβέγια, Παντελίδης, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Μπινιάρης και Ραστόντερ.

Η ενδεκάδα της Πάκσι (3-4-2-1): Κοβάτσικ, Σέκσαρντι, Βας, Σάμπο, Λέντσερ, Βίντεκερ, Μπάλογκ, Ζέκε, Παπ, Χαν, Σάλαϊ.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Γκιετβάν, Λάπου, Βέτσεϊ, Γκιέρφι, Χαράστι, Κούζμα, Μπόντε, Πετέ, Γιούρκιτς, Χόρβατ.