Έκρηξη σε εργοστάσιο επισκευής σκαφών στα Χανιά - Ένας σοβαρά τραυματίας

Έκρηξη με έναν σοβαρά τραυματία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) σε εργοστάσιο στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο άνδρας που τραυματίστηκε φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων στο εργοστάσιο στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου, στην περιοχή Λιβάδια, κοντά στις εγκαταστάσεις του ΜΑΙΧ.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε εργαστήριο που δραστηριοποιείται στην επισκευή πολυεστερικών σκαφών, ενώ παρέχει και υπηρεσίες επιθεώρησης πλοίων.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικά οχήματα και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το περιστατικό και να διαπιστώσουν τα αίτια της έκρηξης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες γύρω από την κατάσταση της υγείας του του τραυματία.

Πηγή: cnn.gr, creta24