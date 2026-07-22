Τσιφτσής: «Όλα θα κριθούν στην Τούμπα - Είμαστε απόλυτα έτοιμοι»

Απόλυτα προετοιμασμένος για την πρεμιέρα του είναι ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τον Αντώνη Τσιφτσή - Τι δήλωσε για τον Μάτβι Πονομαρένκο

Αποστολή στην Πολωνία

Ο Αντώνης Τσιφτσής εκπροσώπησε τους παίκτες του ΠΑΟΚ στην συνέντευξη Τύπου πριν την ευρωπαϊκή ασπρόμαυρη πρεμιέρα, σχολιάζοντας τις δυσκολίες του πρώτου αγώνα της σεζόν.

«Όλα θα κριθούν στην Τούμπα», ανέφερε ο Έλληνας κίπερ, που τόνισε πως οι Θεσσαλονικείς είναι απόλυτα προετοιμασμένοι για κάθε πρόβλημα που θα τους βάλει η Ντιναμό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το τι γνωρίζει για τον Πονομαρένκο: «Ξέρουμε ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής. Για μένα δεν παίζει ρόλο τι λένε οι στοιχηματικές, όλα φαίνονται στο γήπεδο και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση».

Για τις δυσκολίες του πρώτου αγώνα της σεζόν και τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ: «Έχουμε δουλέψει καλά ένα μήνα, πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας ανεξαρτήτου τι θα συμβεί. Έχουμε δει τον αντίπαλο, είμαστε προετοιμασμένοι και θα πράξουμε το πλάνο μας στο γήπεδο. Όλα θα κριθούν στην Τούμπα, αύριο πρέπει να είμαστε σοβαροί και να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε ενόψει Τούμπας».

Για την κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα με τις μεταγραφές: «Έχουμε ελέγξει τον αντίπαλο με βίντεο. Τα νέα παιδιά όπως και εμείς πρέπει να καταλάβουμε τη φιλοσοφία του κόουτς. Δεν θα είναι τόσο δύσκολο, γιατί έχουμε προπονηθεί αρκετά σκληρά. Είμαστε απόλυτα έτοιμοι.

