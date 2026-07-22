Χωρίς Τίμτσικ-Μιχαϊλένκο η Ντιναμό κόντρα στον ΠΑΟΚ - Τι ανέφερε ο Κόστιουκ για τους τραυματίες

Χωρίς τους Ολεξάντρ Τίμτσικ και Μίκολα Μιχαϊλένκο θα παραταχθεί η Ντιναμό Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ, όπως αποκάλυψε στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής των Ουκρανών, Ίγκορ Κόστιουκ.

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Ο προπονητής της Ντιναμό Κιέβου αποκάλυψε σε ερώτηση που του τέθηκε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, πως αύριο (23/7) η ομάδα του θα παραταχθεί χωρίς τους Ολεξάντρ Τίμτσικ και Μίκολα Μιχαϊλένκο.

Οι δύο παίκτες συνεχίζουν το ατομικό τους πρόγραμμα και πλέον κάνουν αγώνα δρόμου για τη ρεβάνς στην Τούμπα. Αντίθετα, ο Τζάστιν Λόνβικ συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις, ξεπερνώντας τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε.

Μένει να γίνουν γνωστές οι τελικές επιλογές του Ίγκορ Κόστιουκ για το αυριανό παιχνίδι (23/7), κάτι που θα «σφραγίσει» μετά την τελευταία προπόνηση των Ουκρανών στην Arena Lublin.