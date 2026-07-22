Ακούστηκε για Παναθηναϊκό, κλείνει στην Μόντσα!

Ο Ρικάρντο Μάνγκας, ο οποίος έπαιξε για την αριστερή πτέρυγα του Παναθηναϊκού βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Μόντσα.

Στην Ιταλία θα συνεχίσει την καριέρα του, όπως όλα δείχνουν, ο Ρικάρντο Μάνγκας. Ο Πορτογάλος αριστερός μπακ, ο οποίος ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό, όταν πήγε να χαλάσει ο δανεισμός του Βίκτορ Κρίστιανσε, είναι πολύ κοντά στην Μόντσα.

Ο ιταλικός σύλλογος τα βρήκε σε όλα με την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας για τον μονοετή δανεισμό του Πορτογάλου αριστερού μπακ, με οψιόν αγοράς 1,8 εκατομμύριο ευρώ και το μόνο που απομένει είναι και η συμφωνία με τον παίκτη, ο οποίος την περασμένη σεζόν ήταν η ρεζέρβα του Μάξι Αραούχο στα λιοντάρια.