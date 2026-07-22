Ατλέτικο Μαδρίτης: Κρατά τον Νίκο Γκονζάλες με τετραετές συμβόλαιο

Ο Νίκο Γκονζάλες θα συνεχίσει στην Ατλέτικο Μαδρίτης, με τους Ισπανούς να ολοκληρώνουν τις διαπραγματεύσεις με την Γιουβέντους.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης, μετά από σχετική εισήγηση του Ντιέγκο Σιμεόνε, ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με τη Γιουβέντους και θα κρατήσει τα δικαιώματα του Νίκο Γκονζάλες, ο οποίος αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν δανεικός στην Ισπανία από την ιταλική ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν, όπως σχετικά υποστηρίζει η αθλητική εφημερίδα «AS».

Ο 28χρονος Αργεντινός διεθνής εξτρέμ έχει αποδείξει τη χρησιμότητά του και ο Σιμεόνε του είχε δώσει σε αρκετά ματς θέση στη βασική ενδεκάδα των «ροχιμπλάνκος», ενώ τώρα του προσφέρει τετραετές (3+1) συμβόλαιο συνεργασίας.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ η ισπανική ομάδα είχε συμφωνήσει το περασμένο καλοκαίρι με τη Γιουβέντους στο δανεισμό ενός χρόνου, με οψιόν αγοράς στα 32 εκατ. ευρώ, την οποία θα ενεργοποιήσει την επόμενη εβδομάδα. Ο Γκονζάλες είχε πέντε γκολ σε 37 ματς σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης.