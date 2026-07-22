«Πρόταση 40 εκατ. ευρώ για Ντιομαντέ η Νότιγχαμ στη Σπόρτινγκ»

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατέθεσε επίσημη πρόταση στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την απόκτηση του Ουσμάν Ντιομαντέ.

Επίσημη πρόταση στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας κατέθεσε η Νότιγχαμ Φόρεστ για την απόκτηση του Ουσμάν Ντιομαντέ. Ο 22χρονος στόπερ αποτελεί επιλογή του Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος τον ήθελε και στην Κρίσταλ Πάλας. Οι «reds» προσφέρουν 40 εκατ. ευρώ με όλα τα μπόνους για την απόκτησή του, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αλλά οι Πορτογάλοι θέλουν… περισσότερα.

Η ρήτρα αποδέσμευσης του Ντιομαντέ είναι στα 80 εκατ. ευρώ, αλλά η Σπόρτινγκ θα ήθελε να βάλει ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ στα ταμεία της.