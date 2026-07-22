Λεβαδειακός: Σενάρια για «μπαμ» με Αντριάν Σουτ

Τον διεθνή Ρουμάνο αμυντικό χαφ στέλνουν στη Λιβαδειά οι συμπατριώτες του.

Ο Λεβαδειακός προανήγγειλε με χθεσινή του (21/7) ανάρτηση στα social media μία μεταγραφική βόμβα, και είναι πιθανόν αυτή να αφορά στον Αντριάν Σουτ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνή Τύπου.

Όπως υποστηρίζουν στη Ρουμανία, ο 27χρονος αμυντικός μέσος, ενεργό μέλος της εθνικής του ομάδας, βρίσκεται προ των πυλών των Βοιωτών, ως δανεικός από την Αλ Αΐν του Βλάνταν Ίβιτς.

Ο Σουτ μετακόμισε τον περασμένο Γενάρη στα ΗΑΕ, όπου μάλιστα κατέκτησε το πρωτάθλημα με την ομάδα του, η οποία δαπάνησε 1,4 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει. Παρά ταύτα δεν επιθυμεί να συνεχίσει στον Κόλπο και φέρεται έτοιμος μία νέα... ελληνική περιπέτεια.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που γνωρίζει πολύ καλά ο Ηλίας Χαραλάμπους από την συνύπαρξή τους στην Στεάουα Βουκουρεστίου, στην οποία αγωνίστηκε την προηγούμενη εξαετία.

Η χρηματιστηριακή αξία του φτάνει στα 3,5 εκατ. ευρώ.