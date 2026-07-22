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Στο σημερινό Center Fox ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός που ρίχνονται στην ευρωπαϊκή «μάχη», ο... "παρκαρισμένος" Κάνγκουα και το "ναι" στο νέο Καραϊσκάκη

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τον Βασίλη Βέργη, όλο το ρεπορτάζ ενόψει των αυριανών ευρωπαϊκών αγώνων ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, το "ναι" της ΕΟΕ στο νέο Καραϊσκάκη, αλλά και όλα τα μεταγραφικά νέα του Big-5.
Στο σημερινό Center Fox ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός που ρίχνονται στην ευρωπαϊκή «μάχη», ο... "παρκαρισμένος" Κάνγκουα και το "ναι" στο νέο Καραϊσκάκη