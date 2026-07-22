Άγρια επίθεση Βάσκων εθνικιστών σε Ισπανούς στρατιώτες στον τελικό του Μουντιάλ! (vid)

Ισπανοί στρατιώτες παρακολουθούσαν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην πόλη Ναβάρα, όταν Βάσκοι εθνικιστές τους επιτέθηκαν, τραυματίζοντας κάποιους εξ αυτών.

Σοβαρό επεισόδιο καταγράφηκε στην πόλη Ναβάρα της Ισπανίας, κατά τη διάρκεια του τελικού του Μουντιάλ, μεταξύ της "φούρια ρόχα" και της Αργεντινής.

Βάσκοι εθνικιστές επιτέθηκαν σε Ισπανούς στρατιώτες που παρακολουθούσαν τον τελικό, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για έξι τραυματίες, ενώ ένα από τα θύματα είχε τραύμα στο κεφάλι και σπασμένα πλευρά. Η περιφερειακή Πολιτοφυλακή διεξάγει την έρευνα, καθώς επρόκειτο για επίθεση σε στρατιωτικό προσωπικό.

«Οι ταυτότητες των δραστών δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, αλλά μεταξύ των κύριων υπόπτων φέρονται να είναι μέλη της ομάδας «Indar Gorri», μιας ριζοσπαστικής οργάνωσης, που ιδρύθηκε το 1987 κι έχει δεσμούς με την ομάδα οπαδών της Οσασούνα. Ιστορικά, η ομάδα έχει υποστηρίξει βασκικούς αυτονομιστικούς σκοπούς», αναφέρουν ΜΜΕ της ιβηρικής.