Τα 3 προβλήματα στα νοσοκομεία που παραμένουν - Γιατί δεν επιλύθηκαν μετά την αξιολόγηση των ασθενών

Μπορεί η αξιολόγηση των ασθενών για τα νοσοκομεία να συνεχίζεται, καθώς μετά το εξιτήριό τους καλούνται να βαθμολογήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω SMS που λαμβάνουν, όμως οι δυσλειτουργίες δεν φαίνεται να διορθώνονται.

Το ψηφιακό σύστημα που τέθηκε σε λειτουργία από το υπουργείο Υγείας πέρυσι το καλοκαίρι, με τη συμμετοχή ασθενών που νοσηλεύτηκαν έστω και για μία ημέρα σε δημόσιο νοσοκομείο, δείχνει ότι τα προβλήματα που είχαν εντοπιστεί από την αρχή παραμένουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν συγκεκριμένες αδυναμίες στη λειτουργία του συστήματος Υγείας και δείχνουν με σαφήνεια τα πεδία όπου χρειάζονται άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις.

Τα τρία βασικά προβλήματα

Ωστόσο τα τρία βασικά προβλήματα παραμένουν αφού δεν φαίνεται να έχουν επιλυθεί από τους Διοικητές.

Ειδικότερα, η ποιότητα του φαγητού μέσα στα νοσοκομεία που από την αρχή βαθμολογήθηκε αρνητικά από τους νοσηλευόμενους, εξακολουθεί να συγκεντρώνει αρνητικές αξιολογήσεις. Η τελευταία μέτρηση άλλωστε έδειξε ότι οι μισοί ασθενείς (51%) αποκόμισαν αρνητική εικόνα για τη σίτιση μέσα στα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Αντίστοιχα και για την καθαριότητα αφού 3 στους 10 έχουν αρνητική άποψη τόσο για την καθαριότητα του θαλάμου νοσηλείας, όσο και για την καθαριότητα των υπόλοιπων χώρων.

Το τρίτο και βασικότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς 4 στους 10 συνεχίζουν να εκτιμούν ότι οι νοσηλευτές δεν επαρκούν. Κάτι βέβαια που συνεχίζει να υπάρχει σε όλο το ΕΣΥ και σε όλες τις δημόσιες μονάδες Υγείας.

Όμως οι Διοικητές Νοσοκομείων δεν φαίνεται να έχουν κάνει τις απαραίτητες παρεμβάσεις ειδικά για τη βελτίωση της σίτισης και της καθαριότητας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αλλαγές ώστε οι ασθενείς να λαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες όταν είναι μέσα στο ΕΣΥ, όπως μεταφέρουν συνδικαλιστές στο ethnos.gr.

Άλλωστε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας είχε δεσμευτεί ότι θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις, ώστε να γίνονται ενιαίοι διαγωνισμοί για τις εταιρείες σίτισης και καθαριότητας σε όλα τα νοσοκομεία.

Μέχρι τότε όμως οι Διοικητές των Νοσοκομείων θα εξακολουθούν να επιλέγουν ο καθένας ξεχωριστά τις εταιρείες για να παρέχουν υπηρεσίες.

Περιμένοντας τις εκλογές

Εκτός αυτού, δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις για την αλλαγή του φαγητού των ασθενών και τη βελτίωση της καθαριότητας, καθώς οι περισσότεροι Διοικητές βρίσκονται σε προεκλογικό κλίμα αναμένοντας τις πολιτικές εξελίξεις και γι΄ αυτό δεν προχωρούν σε αλλαγές.

Εξάλλου και η ηγεσία του υπουργείου Υγείας υλοποιεί μία απλή διαχείριση των προβλημάτων έως ότου καθοριστεί η ημερομηνία των εκλογών.

Γι΄αυτό άλλωστε και οι Διοικητές δεν έχουν λάβει και νεότερες οδηγίες όπως λέγε πηγές του ethnos.gr.