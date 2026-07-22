Ιραόλα: «Πρέπει να είσαι πάντα ανοιχτός σε νέες επιλογές για να βελτιώσεις την ομάδα»

Ο Άντονι Ιραόλα μίλησε για την ενίσχυση της Λίβερπουλ και τις κινήσεις που αναμένεται να κάνουν οι «κόκκινοι».

Η Λίβερπουλ πρέπει να ενισχυθεί σε αρκετούς τομείς, στην μεταγραφική αγορά, μετά την απώλεια βασικών παικτών και την αρνητική επίδραση τραυματισμών, σύμφωνα με τον Άντονι Ιραόλα.

Οι «κόκκινοι» έχουν αποκτήσει τους Ζερεμί Ζακέ και Βίκτορ Μουνιόθ, αλλά έχασε τους Μοχάμεντ Σαλάχ, Άντι Ρόμπερτσον και Ιμπραΐμα Κονάτε, ενώ οι Ούγκο Εκιτίκε, Κόνορ Μπράντλεϊ και Τζιοβάνι Λεόνι είναι εκτός δράσης, λόγω τραυματισμού.

«Νομίζω ότι είναι δύσκολο να πούμε έναν αριθμό παικτών που χρειαζόμαστε, όταν η αγορά είναι ανοιχτή και πρέπει να είσαι πάντα ανοιχτός σε νέες επιλογές για να βελτιώσεις την ομάδα», δήλωσε ο Ισπανός προπονητής στο Σικάγο και πρόσθεσε:

«Υπάρχουν προφανείς καταστάσεις που γνωρίζουμε για τις θέσεις που πρέπει να αποκτήσουμε παίκτες. Ένας ακραίος, για παράδειγμα, σίγουρα πρέπει να πάρουμε έναν ακραίο. Αλλά υπάρχουν και άλλες καταστάσεις που θα πρέπει να αναλύσουμε, όπως τι υπάρχει στην αγορά, ποιο είναι το κόστος, πώς βλέπουμε επίσης τους παίκτες που έχουμε. Έχουμε κάποιες δύσκολες θέσεις όπου έχουμε τραυματισμένους παίκτες που εμπιστευόμαστε, αλλά ακόμη δεν είναι η ιδανική κατάσταση».

Οι αποχωρήσεις των Σαλάχ, Κονατέ και Ρόμπερτσον έχουν αφήσει την Λίβερπουλ, χωρίς εμπειρία, ενώ το μέλλον του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα, Άλισον, παραμένει αβέβαιο, ο Ιραόλα θέλει να τον κρατήσει:

«Νομίζω ότι σίγουρα θα μας βοηθήσει σε αυτήν την διαδικασία προσαρμογής των νέων μεταγραφών, των νέων παικτών, των νεαρών παικτών», πρόσθεσε. Χρειαζόμαστε αναφορές όπως ο Βίρτζιλ (Φαν Ντάικ), όπως ο Άλισον, όπως ο Τζο Γκόμες, παίκτες που είναι εδώ για πολύ καιρό και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε αυτήν την βοήθεια».

Η Λίβερπουλ αρχίζει την προετοιμασία της για την περίοδο πριν από την έναρξη της σεζόν με έναν αγώνα εναντίον της Σάντερλαντ στο Νάσβιλ το Σάββατο, πριν αντιμετωπίσει την Ρέξαμ, την Λιντς, την Μονακό και την Κόμο.

Στην πρεμιέρα της Premier League, οι «κόκκινοι» θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Νιούκαστλ στις 23 Αυγούστου.