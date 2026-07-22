Επίθεση με πυροβολισμούς σε οπαδούς της Τίγκρε στην Ουρουγουάη (vid)

Σκηνικό τρόμου έζησαν οι οπαδοί της Τίγκρε, μετά το παιχνίδι με την Νασιονάλ για τα play offs του Σουνταμερικάνα. Η ομάδα της Αργεντινής επικράτησε 3-0 και το κομβόι των 15 λεωφορείων των οπαδών δέχτηκαν επίθεση με… πυροβολισμούς κατά την επιστροφή.
Την ώρα που τα πούλμαν βρίσκονταν στη λεωφόρο Cibils έπεσαν σε ενέδρα οπαδών της Νασιονάλ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν πολλές εκρήξεις, ενώ το πρώτο πούλμαν δέχθηκε περίπου 10 πυροβολισμούς.
Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, υπήρξε μόνο ένας οπαδός που τραυματίστηκε, καθώς δέχτηκε μια σφαίρα στο χέρι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.
así nos regalan a los hinchas que venimos a disfrutar de un partido de futbol, no hay palabras, queremos llegar a casa, están los micros llenos de chicos @CONMEBOL @Sudamericana @catigreoficial un desastre @Nacional vergüenza pic.twitter.com/CmiCDhF1GU— ϯί 🐯 (@tidetigre) July 22, 2026