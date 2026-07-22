Επίθεση με πυροβολισμούς σε οπαδούς της Τίγκρε στην Ουρουγουάη (vid)

Πυροβολισμούς δέχτηκαν στην Ουρουγουάη πούλμαν που μετέφεραν οπαδούς της Τίγκρε πίσω στην Αργεντινή, μετά το παιχνίδι με τη Νασιονάλ.

Σκηνικό τρόμου έζησαν οι οπαδοί της Τίγκρε, μετά το παιχνίδι με την Νασιονάλ για τα play offs του Σουνταμερικάνα. Η ομάδα της Αργεντινής επικράτησε 3-0 και το κομβόι των 15 λεωφορείων των οπαδών δέχτηκαν επίθεση με… πυροβολισμούς κατά την επιστροφή.

Την ώρα που τα πούλμαν βρίσκονταν στη λεωφόρο Cibils έπεσαν σε ενέδρα οπαδών της Νασιονάλ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν πολλές εκρήξεις, ενώ το πρώτο πούλμαν δέχθηκε περίπου 10 πυροβολισμούς.

Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, υπήρξε μόνο ένας οπαδός που τραυματίστηκε, καθώς δέχτηκε μια σφαίρα στο χέρι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.