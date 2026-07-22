Ο Μαρκ Φαν Μπόμελ μια ανάσα από τον πάγκο του Βελγίου

Ο Μαρκ Φαν Μπόμελ βρίσκεται πολύ κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της εθνικής ομάδας του Βελγίου, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να έχουν μπει στην τελική τους φάση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από βελγικά και ολλανδικά μέσα, ο 49χρονος προπονητής αναμένεται να διαδεχθεί τον Ρούντι Γκαρσία, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας που θα έχει διάρκεια έως το τέλος του Euro 2028.

Ο Φαν Μπόμελ δεν είναι άγνωστος στο βελγικό ποδόσφαιρο, καθώς άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις κατά τη διετή παρουσία του στην Άντβερπ. Εκεί πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, του Κυπέλλου και του Σούπερ Καπ, οδηγώντας την ομάδα σε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ιστορίας της.

Στο παρελθόν εργάστηκε επίσης στην Αϊντχόφεν και τη Βόλφσμπουργκ, ενώ η επικείμενη συμφωνία με το Βέλγιο θα αποτελέσει την πρώτη του εμπειρία ως ομοσπονδιακός τεχνικός.

Η βελγική ομοσπονδία θεωρεί πως ο πρώην διεθνής μέσος διαθέτει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να οδηγήσει τους «Κόκκινους Διαβόλους» στη νέα εποχή, με βασικό στόχο μια επιτυχημένη παρουσία στο Euro 2028.